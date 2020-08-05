وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 700 ألف شخص

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول العالم، حاجز الـ 700 ألف شخص، وفقا لإحصاءات وكالة "رويترز".





وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول بين الدول الأعلى من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا بنحو 160,290 حالة.





وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بنحو 96,096 شخصا، ثم الهند بنحو 39,820.





وفي وقت سابق، قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية حول تطورات الوباء، إنه "لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي وقد لا يوجد أبدا".



