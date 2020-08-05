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أخبار العالم

وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 700 ألف شخص

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:02 ص
وفيات كورونا حول
وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 700 ألف
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قسم الخارجي
تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول العالم، حاجز الـ 700 ألف شخص، وفقا لإحصاءات وكالة "رويترز".

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول بين الدول الأعلى من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا بنحو 160,290 حالة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بنحو 96,096 شخصا، ثم الهند بنحو 39,820.

وفي وقت سابق، قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية حول تطورات الوباء، إنه "لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي وقد لا يوجد أبدا".

من جهته، حث "مايك رايان"، كبير خبراء الطوارئ في المنظمة، كافة الدول، على التطبيق الصارم للتدابير الصحية، مثل ارتداء الكمامات والتزام التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وإجراء الفحوص.
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