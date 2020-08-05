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محافظات

حملة على المحلات المخالفة بكفر شكر وضبط عربة قمامة بشبرا الخيمة.. صور

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:19 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة كفر شكر حملة موسعة على المحلات التجارية لضبط المخالفات وذلك فى إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.


وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الحملة استهدفت المرور وحصر كافة المحلات التجارية بالطريق السريع بنطاق الوحدة المحلية بقرية المنشاة الكبري بالاشتراك مع أقسام الإشغالات ورخص المحلات والبيئة والنظافة بهدف تنفيذ سيادة القانون وفرض هيبة الدولة.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن حملات المرور على المحلات التجارية ومتابعة إجراءات التراخيص والاشتراطات الممنوحة مستمرة فى كافة قرى الوحدات المحلية والمدينة.

وناشد جميع أصحاب المحلات بضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات الممنوحة وعدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للعمل حفاظا على أهالينا المواطنين من عدم تحرير محاضر واتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين.

من ناحية أخرى تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة من ضبط عربة كارو بشارع ١٥ مايو تقوم بنبش وتفريغ أكياس القمامة من محتوياتها وتشويه المظهر العام وعلى الفور تم الضبط والتحفظ واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
حملة على المحلات المخالفة بكفر شكر وضبط عربة قمامة بشبرا الخيمة.. صور
حملة على المحلات المخالفة بكفر شكر وضبط عربة قمامة بشبرا الخيمة.. صور
حملة على المحلات المخالفة بكفر شكر وضبط عربة قمامة بشبرا الخيمة.. صور
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