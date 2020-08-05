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رياضة

إنتر ميلان يواجه خيتافي في دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:04 ص
انتر ميلان
انتر ميلان
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عبدالله هشام
يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي منافسه خيتافي الاسباني اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب فيلتينس ارينا ضمن منافسات دور ال16 من بطولة الدوري الاوروبي "اليوروبا ليج". 

ويسعى فريق إنتر ميلان لمواصلة مشواره الناجح الموسم الحالي تحت قيادة كونتي المدير الفني بعدما احتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي خلف يوفنتوس بفارق نقطة واحدة فقط. 

علي جانب آخر يدخل فريق خيتافي المباراة بهدف تحقيق الفوز علي أمل تحقيق اللقب بعدما فشل في حجز مقعد في البطولات الأوروبية الموسم القادم. 

ومن المقرر إذاعة المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 3 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. 

كما تقام اليوم مباريات دور ال16+ من بطولة الدوري الأوروبي حيث يستضيف فريق شيختار دونتسك الأوكراني منافسه فولفسبورج في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق، بينما يلعب كوبنهاجن الدنماركي أمام إسطنبول باشاك شهير في نفس الموعد، ويلعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام لاسك لينز في تمام الساعة التاسعة مساء.
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