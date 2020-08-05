كرة السلة تعود للحياة.. استئناف بطولة الجمهورية للأنسات تحت 18 سنة اليوم

تعود منافسات مسابقات كرة السلة اليوم الاربعاء حيث تقام مباريات دور قبل نهائي بطولة الجمهورية تحت 18 سنه للأنسات بعد توقف دام لأكثر من اربعة اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد .





ويلتقي فريق مصر للتأمين امام منافسه الزمالك في حين يلعب فريق الصيد امام الشمس وذلك ضمن منافسات المجموعة الاولي وتقام علي ملاعب نادي البنك الاهلي





ويلعب فريق الزهور امام هليوبوليس بينما يواجه فريق الجزيرة منافسه البنك الأهلي اليوم على ملاعب نادي الصيد بالدقي وذلك بالمجموعة الثانية ، أما المجموعة الثالثة فيلعب فريق سموحة أمام فريق جزيرة الورد ويلعب فريق سبورتنج امام الاهلي علي ملاعب ماتركس طنطا .





ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة الي الدور النهائي والتى تقام خلال الفترة من 10 إلي 15-8 على أن يتم تحديد الملاعب فيما بعد .



