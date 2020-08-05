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أخبار البلد

الري: متابعة مستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:26 ص
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي
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أمل مجدي
عقدت اللجنة الدائمة لإيراد النهر إجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وذلك لمتابعة الموقف المائى وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك موقف الفيضان لهذا العام والإجراءات المتخذة للتعامل معه واستعراض خطط الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل حاليا ومستقبلا. 

وتم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان واشارت البيانات ألى أن معدلات الامطار في تزايد  على منابع النيل وانه من المبكر الحكم علي فيضان هذا العام . 

كما استعرضت اللجنه مناسيب محطات القياس الرئيسية علي منابع النيل ومدي تأثرها بالاجراء الاحادي لأثيوبيا بالتخزين الاولي لسد النهضة الاثيوبى وكذلك مناسيب وتصرفات السد العالي بما يساهم فى توفير الاحتياجات المائية. 
 
وناقشت اللجنى كافة إحتمالات الفيضان وآليات  إدارته والخطط الموضوعة للتعامل معه بما يُعظم الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل. 

ووجه الدكتور عبد العاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار مع استمرار عقد اللجنه بصفة مستمرة لمتابعة معدلات الامطار والمناسيب علي منابع نهر النيل وكذلك حالة السدود المختلفة علي طول النهر .
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