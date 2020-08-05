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أخبار العالم

انفجار بيروت.. الديوان الملكي الأردني يعلن تنكيس الأعلام

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:23 ص
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، تنكيس العلم المرفوع على الديوان لثلاثة أيام حدادا على ارواح قتلى مرفأ بيروت.

وقد وجه ملك الأردن بسرعة تجهيز مستشفى عسكري ميداني لإرساله إلى لبنان، حسبما أفدات شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق،قال وزير الخارجية اللبناني، أيمن الصفدي، إن العاهل الأردني عبدالله الثاني، وجه له بأن يتصل بوزير خارجية لبنان، شربل وهبة، ناقلا تعازي المملكة بضحايا الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت.

وأكد الصفدي وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء واستعداده  تقديم أي مساعدة يحتاجونها. رحم الله الضحايا وأنعم على المصابين بالشفاء.

وكان وزير الداخلية اللبناني قد قال إن المعلومات الأولية تشير إلى مواد شديدة الانفجار تم مصادرتها منذ سنوات انفجرت في العنبر رقم 12.

بدوره، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 78 قتيلا، مؤكدا إصابة نحو 4 آلاف بجروح.

وأكد الوزير اللبناني في تصريحات لوكالة "رويترز" أنه لا يزال هناك العديد من المفقودين وإن الناس يسألون إدارة الطوارئ عن أحبائهم لكن عمليات البحث أثناء الليل صعبة نظرا لانقطاع الكهرباء.
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