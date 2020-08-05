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أخبار العالم

مستعدون لعلاج المصابين.. قبرص: أضرار بالغة لحقت بسفارتنا في بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:38 ص
أضرار بالغة لحقت
أضرار بالغة لحقت بالسفار القبرصية في بيروت
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دعاء أبوهشيمة
كشف وزير الخارجية القبرصي، اليوم الأربعاء، عن وجود أضرار بالغة لحقت بالسفارة القبرصية في بيروت جراء الانفجار الضخم، الذي وقع أمس الثلاثاء.

وأعرب الوزير القبرصي عن استعداد بلاده لاستقبال المصابين لتلقي العلاج وإرسال فرق طبية إذا اقتضى الأمر، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار المدمر الذي وقع أمس في الميناء البحري للعاصمة بيروت، ليبلغ 78 قتيلا ونحو 4 آلاف جريح حتى الساعة.

وقال وزير الصحة اللبناني – في تصريح اليوم – إن هناك اتصالات عديدة يجريها المواطنون اللبنانيون للسؤال عن مفقودين بالعشرات وجرحى جراء الانفجار، مشيرا إلى أن الوضع في لبنان بالغ التعقيد وأكبر من قدرة أي دولة على التعامل معه بمفردها.

وأشار إلى أن وزارة الصحة قامت على وجه السرعة بتحضير لوائح بالمواد والمستلزمات الطبية التي هي في أمس الحاجة إليها، وقامت بإرسالها إلى عدد من الدول التي عرضت تقديم المساعدة إلى لبنان، لاسيما وأن مستودعات الأدوية واللقاحات التي تقع على مقربة من ميناء بيروت تعرضت لأضرار جسيمة جراء الانفجار.
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