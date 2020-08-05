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فن

في عيد ميلاد لقاء سويدان.. عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها ومأساة وحيدة في حياتها

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:59 ص
لقاء سويدان
لقاء سويدان
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أحمد إبراهيم
تحتفل اليوم الفنانة لقاء سويدان بعيد ميلادها الـ 47 وهي إحدى النجمات اللاتي قدمن عددا من الأعمال الفنية التي لفتت أنظار جمهورها إليها على الرغم من أنها كانت تظهر في أدوار البطولة الثانية. 

تزوجت لقاء سويدان للمرة الأولى من الفنان أمين أحمد أنور، ونتج عنه ابنتها الوحيدة "جومانا"، إلا أن هذا الزواج لم يستمر طويلا وقررا الانفصال ودخلت لقاء فى خلاف مع زوجها وصل الى ساحات القضاء بسبب عدم التزام طليقها بدفع نفقة ابنته. 

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وتزوجت بعدها لقاء من الفنان حسين فهمى والذى كان يكبرها بـ 20 عاما الا ان قصة الحب التى ربطت بينهما كانت سببا قويا فى التغاضى عن فارق العمر ولكن هذه الزيجة لم تستمر أيضا وانتهت بشكل غير لائق بين الطرفين حيث دخلا فى نزاع قضائى بسبب عدم حصولها على حقوقها الزوجية بعد الطلاق وبالفعل أنصف القضاء لقاء سويدان، فحصلت على حكم يلزم "فهمي" بدفع 720 ألف جنيه.

وفي نوفمبر 2017، أثارت الفنانة لقاء سويدان، حالة من الجدل بعد نشر صورة جديدة لها وهي ترتدي الحجاب، عبر صفحتها على "إنستجرام"، من دون أي تعليق منها على الصورة، وانهالت عليها التعليقات بالتهنئة على تلك الخطوة وارتدائها الحجاب، ودعا لها البعض بالثبات عليه وعدم خلعه، على غرار النجمات اللاتي ارتدين الحجاب وقمن بخلعه بعد ذلك.

وكان عدم تعليق لقاء سويدان، على صورتها سببا في هذا الجدل، خصوصًا أن الحقيقة عكس ما اعتقده جمهورها، حيث تتواجد لقاء بصحبة شقيقها محمد في الأراضي السعودية المقدسة هذه الأيام لأداء مناسك العمرة، وكان ذلك سببا فى ظهورها بهذه الإطلالة.

عاشت أيضا لقاء سويدان ماساة قاسية حيث قتل شقيقها أثناء تصويره من نافذة شقته مسيرة للمتظاهرين فى عام 2013، وذلك وفق ما أوضحت لقاء فقد تلقى رصاصتين فى رقبته فقد على إثرهما حياته. 

وفى ديسمبر عام 2019 أعلنت لقاء سويدان قرار اعتزالها التمثيل والغناء بشكل نهائي، بدعوى عدم قدرتها على مسايرة الأوضاع التي تشهدها الساحة الفنية ثم تراجعت عنه منذ أيام قليلة وعادت إلى مجال التمثيل مرة أخرى من خلال مسرحية "سيد درويش" مع ميدو عادل. 
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