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أخبار العالم

طالب بـ محاكمة الرؤساء.. نص استقالة النائب اللبناني مروان حمادة على خلفية تفجير بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:10 ص
استقالة النائب اللبناني
استقالة النائب اللبناني مروان حمادة على خلفية تفجير بيروت
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دعاء أبوهشيمة
تقدم النائب اللبناني، مروان حمادة، صباح اليوم الأربعاء، باستقالته من مجلس النواب، في كتاب أودعه التاسعة صباحا بالأمانة العامة للمجلس، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية وتحريك المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وكان النائب اللبناني قد أعلن اعتزامه تقديم استقالته على الهواء مباشرة خلال لقاء بقناة "العربية"، مطالبا الرئيس اللبناني ميشال عون بالرحيل من الرئاسة بسبب الإهمال في أعقاب الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت.

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، جاء في نص الاستقالة: 

"دولة رئيس مجلس النواب المحترم الأستاذ نبيه بري، تحية طيبة والعوض بسلامتك على شهداء لبنان مع الدعاء بشفاء جرحانا وإيجاد المفقودين.

وبعد، فإنني أتقدم بموجب هذه الرسالة وبناء على أحكام الدستور وبنود النظام الداخلي للمجلس، بإستقالتي من مجلس النواب اللبناني، راجيا عرض هذا الكتاب على أول جلسة للهيئة العامة ليأخذ المجلس علما بها فتصبح نافذة.

وإذ أشكر لدولتكم رعايتكم الدائمة وصداقتكم المستمرة، أتمنى على الزملاء إتخاذ المبادرة لطلب لجنة تحقيق دولية بما حدث، وتقديم إقتراح بتحريك المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء للنظر في المسؤوليات الدستورية على الصعيدين الرئاسي والوزاري، بعد النكبة التي حلت بلبنان. وتفضلوا، يا دولة الرئيس، بقبول فائق إحترامي".

وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار المدمر الذي وقع أمس في الميناء البحري للعاصمة بيروت، ليبلغ 78 قتيلا ونحو 4 آلاف جريح حتى الساعة.

وقال وزير الصحة اللبناني – في تصريح اليوم – إن هناك اتصالات عديدة يجريها المواطنون اللبنانيون للسؤال عن مفقودين بالعشرات وجرحى جراء الانفجار، مشيرا إلى أن الوضع في لبنان بالغ التعقيد وأكبر من قدرة أي دولة على التعامل معه بمفردها.

وأشار إلى أن وزارة الصحة قامت على وجه السرعة بتحضير لوائح بالمواد والمستلزمات الطبية التي هي في أمس الحاجة إليها، وقامت بإرسالها إلى عدد من الدول التي عرضت تقديم المساعدة إلى لبنان، لاسيما وأن مستودعات الأدوية واللقاحات التي تقع على مقربة من ميناء بيروت تعرضت لأضرار جسيمة جراء الانفجار.
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