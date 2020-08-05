بتنظيم مصري.. الأولمبياد الخاص تدعو دول المنطقة لدورة تدريبية افتراضية في الجودو

بعد فترة توقف قصيرة لالتقاط الأنفاس ولإجازات عيد الأضحى المبارك تعود على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية زوم ZOOM، الدورات التدريبية الإقليمية للأولمبياد الخاص والتي تشرف عليها الرئاسة الأولمبياد الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولى من خلال مقرها الرئيسى بالقاهرة مع مختلف برامج المنطقة.





ويقوم الأولمبياد الخاص المصرى يوم 10 أغسطس بتنظيم الدورة التدريبية فى رياضة الجودو تحت عنوان " أساسيات تدريب الجودو للاعبين فى ضوء العودة الآمنة أنشطة الأولمبياد الخاص".





ويلقي المحاضرة الرئيسية الدكتور شريف هنوهم الأستاذ بكلية التربية بنين جامعة حلوان، المحاضر الدولى المعتمد فى الأولمبياد الخاص، نائب رئيس اللجنة الفنية لرياضة الجودو بالألعاب العالمية بأبوظبى 2019، رئيس منطقة القاهرة والجيزة للجودو ومدرب منتخب مصر السابق.





وصرح عماد محي الدين مدير عام التدريب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية بأن تلك الدورة تأتى استكمالا لمجموعة الدورات الإقليمية التي اعتمدها المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي بهدف زيادة عدد الرياضات التى سوف تشارك بها برامج المنطقة فى الألعاب العالمية الصيفية القادمة بألمانيا عام 2023.





وكانت الفترة الماضية قد شهدت دورات فى الجمباز والكرة الشاطئية والشراع، وكلها تعد رياضات جديدة على برامج المنطقة، خاصة وأن الألعاب الصيفية تشهد 26 رياضة أولمبية، وحرص الرئاسة الإقليمية على دفع برامج المنطقة لزيادة عدد الرياضات التى تشارك فيها، ومن بينها رياضة الجودو.





فيما أضاف شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات بأننا نتابع عن كثب الخط البياني لمشاركات برامج المنطقة فى رياضات الألعاب العالمية سواء الصيفية أو الشتوية، وأيضا الألعاب الإقليمية، ونحرص على أن يكون هذا الخط فى تصاعد مستمر ، فلو لاحظنا أن الألعاب الأولى التى أقيمت بالقاهرة 1999 شهد ثلاث رياضات، وآخر العاب اقليمية أقيمت بأبوظبي 2018 شهدت 21 رياضة ، وايضا أول ألعاب عالمية شاركت بها برامج المنطقة كان عدد الرياضات أيضا ثلاث رياضات العاب القوى والسباحة وتنس الطاولة ، اخر العاب عالمية أقيمت بأبوظبي 2019 تخطت مشاركات برامج المنطقة فى أكثر من 21 رياضات، وندعم مختلف برامج المنطقة من أجل زيادة أعداد الرياضة التى تمارس فى تلك البرامج.



