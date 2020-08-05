سفير مصر لرئيس وزراء لبنان: مستعدون لتلبية الاحتياجات التي تطلبونها

أكد سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، استعداد مصر لتلبية أي احتياجات يتقدم بها الجانب اللبناني، للمساعدة في تجاوز تداعيات الأزمة الناجمة والأضرار الواسعة التي تعرضت لها العاصمة بيروت جراء الانفجار المدمر الذي وقع أمس بالميناء البحري.





جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها اليوم الأربعاء، السفير الدكتور ياسر علوي مع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير الداخلية محمد فهمي، ووزارة الخارجية اللبنانية.





وذكرت السفارة المصرية في بيروت - في بيان اليوم - أن السفير ياسر علوي نقل إلى المسئولين اللبنانيين تعازي الشعب المصري القلبية في ضحايا الحادث، مؤكدا التضامن المصري الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق في هذا الوضع الدقيق.





وأشارت السفارة المصرية إلى أن المسئولين اللبنانيين وعدوا بموافاة مصر بالاحتياجات اللازمة في أقرب وقت ممكن.





واستعرض السفير المصري، خلال اتصالاته بالمسئولين اللبنانيين، نشاط المستشفى المصري الميداني في العاصمة بيروت في مواكبة الحادث الأليم، حيث بدأ المستشفى بالفعل منذ أمس في استقبال وإسعاف المصابين جراء الانفجار.





وكانت الخارجية المصرية قد أصدرت بيانا أمس /الثلاثاء/ أعربت فيه عن تعازيها لأهالي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.





وأكدت الخارجية أن المستشفى الميداني المصري في بيروت يبقى جاهزًا لتقديم كل المساعدة المُمكِنة، حيث استقبل بالفعل عددًا من الحالات؛ كما أجريت الاتصالات للتعرُف من الجانب اللبناني على احتياجاته حتى يتسنى البحث في كيفية تقديمها.