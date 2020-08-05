خسائر النجوم بسبب انفجار بيروت.. عملية جراحية 6 ساعات لـ نادين نجيم.. إصابة بالغة لزوجة رامى عياش.. وطفيفة لـ دومينيك حورانى.. وتدمير منزل هيفاء وهبى وإليسا وراغب علامة

نادين نجيم تجرى عملية جراحية 6 ساعات بعد إصابتها بسبب الانفجار

تدمير منزل هيفاء وهبى وإليسا وجاد شويرى وراغب علامة

إصابة زوجة رامى عياش

إصابات طفيفة لـ دومينيك حورانى













نرصد فى التقرير التالى حجم الخسائر التى تكبدوها النجوم اللبنانيين وإصاباتهم بالفيديو والصور.





نادين نجيم

كشفت الإعلامية اللبنانية ريما نجيم آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة اللبنانية نادين نجيم بعد تعرضها للإصابة ونقلها للمستشفى؛ نظرًا لقرب منزلها من موقع الانفجار الأليم الذى هز أرض مرفأ بيروت، مساء أمس.

وأوضحت ريما نجيم عبر صفحتها على موقع التغريدات "تويتر" أن نادين نسيب نجيم تأذت من الانفجار وتم نقلها للمستشفى وأجريت عملية جراحية ناجحة، حيث غردت قائلة: "لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال بس نادين تأذّت بالانفجار خضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت 6 ساعات وهي حاليًا أفضل والأولاد بأمان الحمدلله انشاءلله قريبًا بتحكي معكن هيّ بس طلبت طمّنكن عليها".





وطمأنت الفنانة نادين نجيم جمهورها بعد تعرض منزلها للانفجار الذي وقع في ميناء بيروت أمس وإجراءها عملية جراحية استغرقت 6 ساعات.





وكتبت نادين نجيم من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام : "بشكر ربي أولًا رجع خلقني وأعطاني عمر جديد الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلًا يلي بيفوت عل بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول انه بعدنا عايشين الحمدالله الف مرة عطاني القوة انزل ٢٢ طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي.

وأكملت نادين قائلة : "وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على اول مشفى رفضوا يستقبلوني لانه كانت مكدسة بالجرحى رجع اخدني على مشفى المشرق اسعفوني وخضعت لعملية ٦ ساعات لانه نص وجهي وجسمي مدمم بس يلي شفته عل ارض صعب كتير ينوصف فعلًا وكأنه قنبلة نووية شكرًا يا رب انك حميتني وحمدالله ولادي بخير وسلامة ما كانوا بالبيت بشكر الله كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفي الجرحى".





إليسا

وأما الفنانة إليسا نشرة مجموعة من الصور لمنزلها المُدمَّر نتيجة الانفجار الأليم الذي هز بيروت، مساء أمس.





وكتبت إليسا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر:" انفدت بل الحديد والممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا ؟ مين يرجعلنا بيروت؟؟؟ ".





زوجة رامى عياش

أصيبت "داليدا"، زوجة الفنان رامي عياش، في الانفجار الذي وقع امس بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ونشر برنامج ET بالعربي"، مقطع فيديو لـ"داليدا"، عبر إنستجرام وظهرت غارقة في دمائها وتتلقى الإسعافات بأحد مستشفيات لبنان.

وعلق الحساب على الفيديو: "إصابة داليدا زوجة ⁧‫رامي عياش‬⁩ أثناء انفجار ⁧‫بيروت‬⁩ والتي كانت متواجدة في منطقة الأشرفية حيث سقط الزجاج عليها، بينما كان رامي والأولاد في المنزل، وقد تلقت العالج في المستشفى وأصبحت بحالة أفضل الآن‬".



راغب علامة

نشر حساب برنامج et بالعربي على إنستجرام، فيديو من داخل منزل راغب علامة، يكشف عن الأضرار التي تعرض لها، جراء الانفجار.

وعلق الحساب على الفيديو: "منزل راغب علامة في منطقة بيت الوسط في بيروت، يعد الأقرب تقريبا لموقع الإنفجار، والذي أصيب بأضرار كبيرة جدًا، وصودف تواجد راغب مع عائلته في الجبل وقت الانفجار".





دومينيك حورانى

أصيبت الفنانة دومينيك حوراني في انفجار بيروت الذي حدث اليوم ببعض الجروح الخفيفة في يدها وقدمها ووجها وتحطم زجاج منزلها.

ونشرت صور لها عبر خاصية استوري على انستجرام تبرز من خلال حجم الخسائر التي تعرضت لها.

وعلى الجانب الآخر كانت قد نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورا وفيديوهات لبيتها المُدمر؛ نتيجة انفجار بيروت، وذلك عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام.





هيفاء وهبى

أصيبت مديرة منزل هيفاء وهبي في الانفجار الشديد الذي وقع بـ بيروت عصر اليوم.

وكتبت هيفاء وهبي أنها أصيبت في عينيها ورأسها ونقلت إلى المستشفى.

ونشرت الفنانة هيفاء وهبي صورا وفيديوهات لبيتها المدمر نتيجة انفجار بيروت وذلك عبر خاصية استوري على انستجرام.





جاد شويرى

نشر الفنان جاد شويري، صورا تظهر آثار انفجار مرفأ بيروت على منزله والأضرار التي لحقت به.

وكتب: "بيتي تدمر بالكامل والناس في الشوارع في حي الاشرفية الدم في كل مكان والانفجار اشبه بنهاية العالم"، مطالبا الجمهور بالدعاء للبنان.









تعرض عدد من النجوم اللبنانيين إلى خسائر كبيرة عقب الانفجار الذى أصاب بيروت أمس حيث ولم تكن الخسائر عند حد تحطيم منازلهم بل تعرض البعض إلى إصابات بالغة ونقلوا إلى المستشفى لمداواة جروحهم الغائرة.