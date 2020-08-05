طلاب الدبلومات الفنية يستأنفون امتحاناتهم وسط إجراءات احترازية لمكافحة كورونا.. وتعليم القاهرة: الأمور تسير بهدوء في اللجان

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الرابع سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.





وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الأمور تسير بهدوء في جميع اللجان الامتحانية الموجودة في القاهرة اليوم.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه حرصا علي أبنائنا الطلبة والطالبات تم التزمت جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2020 بتطبيق إجراءات احترازية مشددة ودقيقة على الطلاب قبل دخول الامتحان، حيث تم تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية وتمريرهم على بوابات التعقيم وتوزيع الكمامات وواقي الوجه وغطاء الحذاء إلى جانب قياس حرارتهم بالكواشف الحرارية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2020. وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه قد اطمأن علي انتظام سير اللجان، مشيرًا إلى أنه قد مر علي عدة إدارات، وأكد علي مديري العموم ضرورة التواصل المستمر مع اللجان من خلال غرفة العمليات، ومتابعة احتياجات رؤساء اللجان، ورصد شكاوى الطلبة، ودعا لأبنائه الطلبة بالتوفيق والنجاح.





ومن جانبه .. قام الدكتور محمد إبراهيم مدير عام ادارة الشرابية التعليمية ، بمتابعة انتظام اليوم الرابع لامتحانات الدبلومات الفنية بلجنة مدرسة مصطفى كامل الثانوية التجارية التي يمتحن فيها طلاب مدرسة سعد زغلول الثانوية التجارية بنين، حيث تاكد من الالتزام واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والجميع.



