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أخبار العالم

دمر أكثر من نصف العاصمة.. محافظ بيروت يتحدث عن الأضرار الناجمة عن الانفجار الهائل

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:48 م
محافظ بيروت يتحدث
محافظ بيروت يتحدث عن الأضرار الناجمة عن الانفجار الهائل
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دعاء أبوهشيمة
أعلن محافظ بيروت، مروان عبود، أن انفجار المرفأ دمر أكثر من نصف العاصمة اللبنانية وشد أكثر من  300 ألف لبناني.

ووفقا لما ذكرته العربية، في نبا عاجل لها، قال محافظ بيروت إن 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى جراء انفجار المرفأ.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف عبود عن قيمة الأضرار التي وقعت نتيجة الانفجارمشيرا إلى أنها  تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.

وقال محافظ لبنان: "خسرنا 10 عناصر من فوج اطفاء بيروت وحجم الاضرار يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار وربما أكثر والمئات من أهالي بيروت أصبحوا من دون سكن".

وأشار عبود، إلى  تقرير أمني منذ عام 2014 يحذر من وقوع انفجار في بيروت، بسبب مواد شديدة الانفجار محجوزة من قبل القضاء وموضوعة بطريقة لا تراعي السلامة العامة. 

ووقع انفجار هائل أمس الثلاثاء، في مرفأ بيروت قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005، أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت "مدينة منكوبة" ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ.
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