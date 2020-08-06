رئيس ورئيس وزراء باكستان في ذكرى حصار كشمير: عمليات القتل تجري دون محاسبة قانونية.. والحكومة الهندية تمارس أجندة "الهندكة" بلا هوادة

الرئيس الباكستاني:

* محاولات هندية مستمرة لتغيير هوية الشعب الكشميري المميزة

* أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في العالم تحدث في جامو وكشمير

عمران خان:

* الهند فرضت حصارا على اتصالات سكان كشمير

* ثمانية ملايين كشميري سجناء في منازلهم بسبب الحصار وقطع الاتصالات

* القيادة السياسية الكشميرية الحقيقية رهن الاحتجاز





أكد د. عارف علوى، رئيس جمهورية باكستان، أن اليوم الأربعاء يصادف مرور عام على حصار كشمير من قبل السلطات الهندية، مشيرا إلى أن يوم 5 أغسطس يوافق اتخاذ الهند إجراءات غير قانونية وأحادية في جامو وكشمير التى تحتلها الهند بشكل غير قانوني في محاولة لتغيير وضعها كإقليم متنازع عليه كما هو معترف به دوليًا وتغيير هيكلها الديموغرافي.





وتابع علوى في كلمته بمناسبة "يوم حصار كشمير" أن ما أعقب ذلك هو أسوأ وضع لحقوق الإنسان في تاريخ نزاع جامو وكشمير، ومع اثني عشر شهرًا من الحصار العسكري الوحشي المتواصل والقمعي، حوصرت خلاله وسائل الإعلام، وجرت عمليات القتل دون أى محاسبة قانونية في صدامات مفتعلة مزيفة بالإضافة للقيود المفروضة على الحريات الأساسية لمحاولة كسر إرادة الشعب الكشميري، بينما تستمر المحاولات الهندية لتغيير هويته المميزة بلا هوادة.





وشدد الرئيس الباكستاني على أنه ومن خلال إجراءات نيودلهي غير القانونية والانفرادية في 5 أغسطس 2019 وقوانين الإقامة غير الشرعية ، تنتهك الهند بشكل مباشر قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC) ذات الصلة والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.





وأوضح أن المجتمع الدولي يشجب الأعمال الهندية غير القانونية وأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في جامو وكشمير. وتقف الهند مكشوفة أمام المجتمع الدولي حيث تستمر أجندة "سياسة الهندكة" في اغتصاب الحقوق الأساسية للكشميريين والحريات السياسية والدينية للأقليات.





وأضاف تتوقع باكستان أن يحظى الاحتلال الهندي غير الشرعي في جامو وكشمير بالتركيز الذي يستحقه من المجتمع الدولي. مشيرا إلى أن باكستان ستواصل إثارة طرح قضية جامو وكشمير في كل منتدى متاح حتى يحصل الشعب الكشميري على حقه المشروع في تقرير المصير على النحو المعترف به في قرارات مجلس الأمن القومي ووفقًا لرغبات الشعب الكشميري.





من جهته أكد عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني أن اليوم يصادف مرور 365 يومًا على الحصار العسكري اللاإنساني غير المسبوق والحصار المفروض على الاتصالات منذ الإجراءات الهندية غير القانونية والانفرادية في 5 أغسطس 2019. قائلا إنها جريمة ضد الإنسانية دمرت الأرواح، وأعاقت سبل العيش، وعرّضت هوية السكان فى جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانونى للخطر.





وشدد على أنه قد أصبح ثمانية ملايين كشميري سجناء في منازلهم. وتم حجب اى اتصال لهم مع العالم الخارجي عمدًا لإخفاء حجم انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ضدهم قوات الاحتلال الهندية. و"يتم استشهاد الشباب دون أى محاسبة قضائية في صدامات مفتعلة ومزيفة وما يسمى بعمليات "التطويق والتفتيش" بشكل يومي تقريبًا، بينما تظل القيادة السياسية الكشميرية الحقيقية رهن الاحتجاز.





وتابع خان أن حزب بهاراتيا جانات الهندوسى المتطرف والتوسعي يدفع ممثل فى الحكومة الهندية الحالية بلا هوادة إلى أجندة "الهندكة". وهو يسعى إلى تغيير الهيكل الديموغرافي للمنطقة وتحويل أغلبيتها المسلمة إلى أقلية في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والقوانين الدولية ، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.





وكما هو متوقع ، رفض الكشميريون هذه "الارتباطات غير القانونية الخداعة" ، وكذلك باكستان. كما رفع البرلمانيون والصحفيون والعاملين في المجال الإنساني والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان وأعضاء المجتمع الدولي أصواتهم بشأن الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في جامو و كشمير . تقف الهند مكشوفة أمام العالم ، مرة أخرى ، كظالم ومعتدي. كما انها خسرت مصداقيتها العلمانية والديموقراطية.





وذكر رئيس وزراءئ باكستان أنه ومن أجل شعب جامو و كشمير المحاصر، ومن أجل العدالة والعدالة والكرامة الإنسانية، من الضروري أن يتدخل المجتمع الدولي على الفور ويدعم إدانته للانتهاكات فى كشمير بخطوات عملية تجبر الهند على عكس مسارها الحالي ضد الشعب الكشميري.





وقال خان :"دعوني أكون واضحًا تمامًا: ستبقى باكستان دائمًا مع إخوانها وأخواتها في جامو وكشمير . لن نقبل أبدًا ، ولن يقبل الكشميريون ، الأعمال الهندية غير القانونية وقمع الشعب الكشميري، لقد فشلت الهند بالفعل في منع أصوات الشعب الكشميري من الوصول إلى المجتمع الدولي. الآن ستفشل الهند في فرض سياسة الهندكة على شعب غير راغب في التنازل عن حقوقه العادلة وحرياته الأساسية".





وقال إنه يجب على الهند أن تدرك أن استشهاد كل كشميري وحرق وتدمير كل منزل كشميري لن يؤدي إلا إلى ضعف عزم الكشميريين على التحرر من الاحتلال الهندي. طوال صراع الكشميريين ، ستقف باكستان جنبا إلى جنب مع إخوانها الكشميريين حتى يحصلوا على حقهم الطبيعى في تقرير المصير من خلال استفتاء حر ونزيه تحت رعاية الأمم المتحدة وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



