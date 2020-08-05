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حوادث

حفيد يقتل جده بعد ضبطه يحاول سرقته ليلا ببني سويف

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
تلقي العقيد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن إخطارا من نقطة شرطة مستشفى الفشن بوصول فلاح يدعي عمر أحمد 70 سنة للمستشفي مصابا في رأسه ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته

وعلي الفور أسرع الرائد أحمد حسين رئيس وحدة مباحث الفشن والنقباء عمرو حسونة ومسعد زكي وحسين إبراهيم وبسام إبراهيم معاوني المباحث الي مكان الحادث بقرية صالح فريد  أقصى جنوب الفشن . 

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حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن الجد مات قتل وأن وراء جريمة القتل حفيدة الشاب إسلام . ش 19 سنة وبعد التأكد من صحة المعلومات تم إلقاء القبض علي القاتل. 

وأمام رجال المباحث اعترف الحفيد أنه قرر سرقة جده وأستغل نومه ودخل حجرته وأثناء محاولته سرقة جدة أستيقظ الجد من نومه وأمسك بحفيده اللص الذي أسرع لإحضار فأس من داخل المنزل وهوي به علي رأس جدة فسقط غارقا في دمه ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة قررت حبس الحفيد 4 أيام علي ذمة التحقيقات . 
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