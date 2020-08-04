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محافظات

لجنة توحيد الجهود.. انتخاب هيكل لـ 10 مجموعات فنية في بني سويف

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:23 م
بلال حبش نائب محافظ
بلال حبش نائب محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
كشف بلال حبش نائب محافظ بني سويف عن الخطوات العملية الجديدة في مجال تفعيل وثيقة تنظيم وتوحيد جهود العمل الأهلي ، والتي تم توقيعها في مطلع يوليو الماضي بمشاركة 40 جمعية ومؤسسة مجتمعية وتحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.


تم انتخاب منسق عام ومنسق عام مساعد وأمين سر كل مجموعة فنية داخل لجنة توحيد جهود العمل الأهلي ، وذلك للبدء في تفعيل الوثيقة حسب الأهداف والأطر المحددة . 


وأوضح نائب المحافظ أنه من خلال المكتب التنفيذي بلجنة توحيد جهود العمل الأهلي ، تم تشكيل 10 مجموعات فنية ، وكل مجموعة تضم أعضاء ممثلين لمؤسسات أهلية تدور محاور عملها حول مجال معين أو أهداف مشتركة ، حيث ذلك يمثل خطوة هامة في توحيد الجهود والعمل تحت أطر محددة لتحقيق أهداف تنموية مشتركة ومتكاملة ، منوها عن أسماء هذه المجموعات والتي تشمل مجموعات : الدعم الفني ، التطوع ، الدعم الصحي، الشئون الإدارية والمالية ،دعم ذوي الهمم، الدعم الأسرى( المرأة والطفل ) ، الدعم التعليمي ، الدعم التكافلي ، الدعم البيئي، الدعم الاقتصادي .
 

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تجدر الإشارة إلى أن بلال حبش نائب المحافظ   ( رئيس لجنة توحيد جهود العمل الأهلي)" وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ "، يواصل اجتماعاته بممثلي الجمعيات الأهلية الموقعة على أول وثيقة لتنظيم وتوحيد الجهود العمل الأهلي بالمحافظة،والتي دشنها المحافظ كأول وثيقة من نوعها "على مستوى الجمهورية،وذلك بمشاركة 40 جمعية ومؤسسة مجتمعية التي تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي


ويتم الاتفاق على البدء في تنفيذ خطوات عملية تدعم جهود المجتمع المدني في كافة المجالات التنموية ، وذلك تحت مظلة هذه الوثيقة ، والتي تهدف في الأساس لتعظيم العائد من تلك الجهود المجتمعية على المجتمع والمواطن السويفي ،من خلال توحيد الجهود وتحقيق التكامل وفق رؤية تنموية مشتركة ، والعمل على تعزيز  قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لرفع كفائتها وقدرتها على العمل، وتحقيق النفع العام والشفافية في العلاقة بين كافة مؤسسات المجتمع المدني . 

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