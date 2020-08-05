مرشحو مستقبل وطن في بورسعيد: تشغيل الشباب أول الاهتمامات.. وسنستمر في دعم التعليم والصحة

قال عاطف علم الدين - رئيس جامعة بورسعيد الأسبق، ومرشح حزب مستقبل وطن لمجلس الشيوخ المصري 2020، إنه قد حصل علي الموافقة بإنشاء جامعة مستقلة لبورسعيد خلال تواجده بالمجلس الشعبي المحلي في دورته الأخيرة، بعد أن كانت كلياتها تابعة لجامعة قناة السويس.





وأكد " علم الدين "، أنه سيستمر في مجهوداته لدعم ملفي التعليم والصحة فهما أساس بناء تطور الأمم، مشيرًا إلي أنه يسعى جاهدًا بالتنسيق والتعاون مع الجهات التنفيذية لخروج المستشفي الجامعي إلي النور لتخدم أهالي المحافظة، ويضاف إلي ذلك، إلى أن مصانع عائلة "علم الدين" بمحافظة بورسعيد من أولي المصانع التي حرصت علي تشغيل أبناء المدينة الباسلة.









جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه حزب مستقبل وطن ببورسعيد، بحي المناخ، لدعم مرشحا مستقبل وطن الدكتور عاطف علم الدين - المرشح علي المقعد الفردي، وعادل اللمعي - المرشح علي مقعد القائمة، وفي حضور الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، هاني مزروع - أمين قسم المناخ بالحزب، وعبده رضوان - أمين مساعد قسم المناخ.





وأكد عادل اللمعى، أنه متبقى فى سباق الشيوخ أيام قليلة وصولا إلى يومي ١١ و ١٢ اغسطس الجارى وكلنا أمل ويقين أن نحصل على أعلى نسبة تصويت من هذا الحي العريق فى تاريخ بورسعيد موجها الشكر والتقدير لأهالي حي المناخ على تواجدهم فى هذا المؤتمر.





وأوضح الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن الحزب أحسن اختياره في إختيار قامتين من قامات بورسعيد لديهما الخبرة الكافية لخدمة الوطن والمواطنين من خلال مقعدي مجلس الشيوخ.





وأشار "حسين" إلى أنه يسعي وقيادات الحزب منذ 4 سنوات من أجل أن يعود النادي المصري لملعبه، وكان سيتم هذا الإستاد لولا التدخلات الحكيمة وإجتماعات الغرف المغلقة ليخرج علينا الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقرار بناء الإستاد في نفس مكانه، وهذا ما حدث إلا بالعلاقة الطيبة مع التنفيذي ليس بالقضايا أو الأصوات العالية.





يذكر أن عادل اللمعي - أمين حزب مستقبل وطن ببورسعيد والمرشح علي مقعد القائمة، كان رئيسًا للمجلس الشعبي المحلي عام 2008، والذي اتخذ عدة قرارات من بينها تخصيص أرض الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، كما يشغل حاليا رئيسًا لغرفة الملاحة ببورسعيد.





وتولى الدكتور عاطف علم الدين، مرشح المقعد الفردي برقم "1" رمز الكتاب، عدة مناصب قيادية أهمها أنه كان أول رئيس لجامعة بورسعيد، كما يتقلد الآن منصب رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين ببورسعيد، وعضو المجلس الأعلي للآباء والأمناء والمعلمين علي مستوي الجمهورية، وله 38 بحثًا علميًا، ونشر له 3 مؤلفات في علم الجودة.



