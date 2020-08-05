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فيديو جراف

فيديوجراف..أبرز المعلومات عن مرفأ بيروت المنكوب

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:58 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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منار شعبان
هز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية اسفر الحادث عن سقوط العشرات من القتلى والالاف من المصابين .

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أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الأربعاء، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار الذي وقع الثلاثاء في مستودعات ميناء بيروت مخلفا 100 قتيل على الأقل، حسب تصريح رئيس الصليب الأحمر اللبناني جورج الكتاني لقنوات تلفزيونية محلية الأربعاء، وإصابة قرابة أربعة آلاف شخص.

 وقال الرئيس ميشال عون إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء منذ ست سنوات من دون إجراءات السلامة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل والمعلومات عن مرفأ بيروت المنكوب من خلال الفيديوجراف التالي.
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