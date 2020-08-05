بعد نتيجة مسحة كورونا.. اتحاد الكرة يعلن عن طاقم حكام الزمالك والمصري

تنتظر لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة نتيجة المسحة الخاصة بطاقم تحكيم مباراة فريق الزمالك والمصري المؤجلة فى الدورى الممتاز والمقرر اقامتها غدا الخميس فى المسابقة المحلية.
كانت اللجنة الخماسية المؤقتة فى الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني قد أعلنت عن تقديم منافسات الدورى المحلى 24 ساعة ليقام غدا الخميس بدلا من بعد غد الجمعة بعد التوقف الإجباري بسبب فيروس كورونا.
وخضع الدولي محمد عادل حكم مباراة الزمالك والمصرى وثنائى حكام تقنية الفيديو الـ var أمين عمر واحمد حمدى الى إجراء مسحة فيروس كورونا اتباعا للتعليمات الصادرة من قبل اللجنة الطبية فى الجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة الرئيسية للحكام عن طاقم التحكيم بأكلمه لإدارة لقاء الزمالك والمصري المؤجلة في الدوري المحلي عقب ظهور سلبية عينة فيروس كورونا.
يذكر أن ادارة المسابقات فى الجبلاية برئاسة حسام الزناتي قررت تأجيل مباراة الإنتاج الحربي ونادى مصر إلى أجل غير مسمى بعد إصابة 19 لاعبا وإداريا بصفوف الفريق العسكرى بفيروس كورونا.