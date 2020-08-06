من غير دكتور.. 3 أعراض غير متوقعة لحب الشباب.. 6 أسباب لظهوره.. وتعلمي طرق الوقاية منه

- ما هو حب الشباب؟

- طرق الوقاية من حب الشباب

- أسباب حب الشباب

- أشكال حب الشباب













يعاني أغلب الشباب من ظهور الحبوب بشكل مبالغ فيه خاصة في فترة المراهقة وقدمت دكتور وسام سوقية، أخصائية التجميل والعناية بالبشرة، روشتة للوقاية من حب الشباب .





حب الشباب مرض التهابي يصيب الجلد ويبدأ ظهور الحبوب عند انسداد المسام بالزيوت وخلايا الجلد الميتة ويبدأ بالظهور عند سن البلوغ .













وكشفت دكتور وسام سوقية، أخصائية التجميل والعناية بالبشرة، عن أسباب ظهور حب الشباب :













- زيادة افراز الزهم ( الزيوت )، تراكم خلايا الجلد الميت .





- عوامل وراثية .





- تغييرات هرمونية :





زيادة افراز الهرمون الذكري ( التستوستيرون )في سن البلوغ ،





التغيرات الهرمونية عند الاناث قبل موعد الدورة الشهرية يزيد من فرص ظهور حب الشباب ،الاصابة بمتلازمة مبيض متعدد الكيسات ،الحمل .





- عوامل نفسية : توتر ، قلق ، خوف .





- التعرق الزائد .





- استخدام واكس الشعر لدى الشباب وعدم غسل الشعر باستمرار لان استخدامه بدون غسله بس نعرق وينزل عالجلد بيعمل حكة وبيأدي لظهور البثور .





- استخدام مستحضرات تجميل رديئة ممكن تعمل تهيج بالبشرة وتسد المسام ويصير عنا روؤس بيضاء وسوداء .





- التدخين وشرب الكافيين بكثرة يدمر البشرة ويفقدها رطوبتها الطبيعية وتصبح مهيئة لتراكم البكتيريا .





- تناول المكسرات ( الموالح ) ، الطعام الحار ، التوابل ، المخللات ، الوجبات السريعة ، بالاضافة للاطعمة التي تسبب حساسية وتهيج الجلد





- قلة شرب الماء .





- انتقال الجراثيم عن طريق الملامسة مثل أجهزة الموبايل ولمس الوجه باستمرار واغطية الوسائد كلها تحمل بكتيريا وهذة البكتيريا تسبب حب شباب .









أعراض حب الشباب :













- ظهور حب الشباب على سطح الجلد بمنطقة





( الوجه ، الرقبة ، الكتفين ، الصدر ، الظهر ) لاحتواء هذه المناطق على عدد كبير من الغدد الدهنية .













وتابعت أن أشكاله تتضمن :





- رؤوس بيضاء ( مسام مغلقة ) ، رؤوس سوداء ( مسام مفتوح ) زيوان .













- حب الشباب المتقيح :





شبيهة بالزيوان تحتوي على رأس ملتهب ابيض اللون .













- حب الشباب الكيسي :





يظهر هذا الحب تحت سطح الجلد ، مملوء بالقيح ويسبب ألم ومن الممكن ان يترك ندبة .





- كتل كبيرة صلبة تحت سطح الجلد .









طرق الوقاية :





- استخدام غسول مناسب لنوع البشرة لان الغسول يقلص المسام وبيبطئ نشاط الغدد التي تفرز الزيوت .





- استخدام واقي شمسي صيفًا شتاءًا لان التعرض الزائد لاشعة الشمس بدون واقي شمسي يزيد من افراز الزيوت وتكاثر البكتيريا ويؤدي لظهور حب الشباب بالبشرة الدهنية .





- إزالة المكياج ضروري جدًا لان عدم ازالة المكياج يؤددي لسد المسام وتكون الدهون تحت سطح الجلد وبالتالي يظهر لدينا زيوان وبثور .





- عدم الضغط على البثور لعدم زيادة انتشارها بسبب القيح الموجود داخل الحبة والعصر يترك ندبة وتصبغات .





- شرب ٨ اكواب ماء يوميًا لان الماء يخلص الجسم من السموم ويحسن وظيفة الجهاز الليمفاوي ويحارب الالتهابات ويقلل من ظهور حب الشباب .





- اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضار والفواكه لان الخضار والفواكه غنية بالفيتامينات والالياف ومضادات الاكسدة ويجب الاكثار من تناول الفواكه التي تحتوي فيتامين سي مثل الحمضيات والجزر والمشمس .





- ممارسة الرياضة على الاقل ٤ مرات أسبوعيًا لانها تخلص الجسم من السموم وتخلصنا من زيادة افراز الزهم الذي يقوم بسد المسام ويسبب ظهور البثور في البشرة .





- عمل جلسات تنظيف بشرة لدى اشخاص مختصين او اطباء جلدية لانها تخلصنا من الجلد الميت وتقلل فرص تشكل الحبوب تحت الجلد .



