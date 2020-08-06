من غير دكتور.. 3 أعراض غير متوقعة لحب الشباب.. 6 أسباب لظهوره.. وتعلمي طرق الوقاية منه

- ما هو حب الشباب؟
- طرق الوقاية من حب الشباب
- أسباب حب الشباب
- أشكال حب الشباب
يعاني أغلب الشباب من ظهور الحبوب بشكل مبالغ فيه خاصة في فترة المراهقة وقدمت دكتور وسام سوقية، أخصائية التجميل والعناية بالبشرة، روشتة للوقاية من حب الشباب.
حب الشباب مرض التهابي يصيب الجلد ويبدأ ظهور الحبوب عند انسداد المسام بالزيوت وخلايا الجلد الميتة ويبدأ بالظهور عند سن البلوغ .
وكشفت دكتور وسام سوقية، أخصائية التجميل والعناية بالبشرة، عن أسباب ظهور حب الشباب :
- زيادة افراز الزهم ( الزيوت )، تراكم خلايا الجلد الميت .
- عوامل وراثية .
- تغييرات هرمونية :
زيادة افراز الهرمون الذكري ( التستوستيرون )في سن البلوغ ،
التغيرات الهرمونية عند الاناث قبل موعد الدورة الشهرية يزيد من فرص ظهور حب الشباب ،الاصابة بمتلازمة مبيض متعدد الكيسات ،الحمل .
- عوامل نفسية : توتر ، قلق ، خوف .
- التعرق الزائد .
- استخدام واكس الشعر لدى الشباب وعدم غسل الشعر باستمرار لان استخدامه بدون غسله بس نعرق وينزل عالجلد بيعمل حكة وبيأدي لظهور البثور .
- استخدام مستحضرات تجميل رديئة ممكن تعمل تهيج بالبشرة وتسد المسام ويصير عنا روؤس بيضاء وسوداء .
- التدخين وشرب الكافيين بكثرة يدمر البشرة ويفقدها رطوبتها الطبيعية وتصبح مهيئة لتراكم البكتيريا .
- تناول المكسرات ( الموالح ) ، الطعام الحار ، التوابل ، المخللات ، الوجبات السريعة ، بالاضافة للاطعمة التي تسبب حساسية وتهيج الجلد
- قلة شرب الماء .
- انتقال الجراثيم عن طريق الملامسة مثل أجهزة الموبايل ولمس الوجه باستمرار واغطية الوسائد كلها تحمل بكتيريا وهذة البكتيريا تسبب حب شباب .
أعراض حب الشباب :
- ظهور حب الشباب على سطح الجلد بمنطقة
( الوجه ، الرقبة ، الكتفين ، الصدر ، الظهر ) لاحتواء هذه المناطق على عدد كبير من الغدد الدهنية .
وتابعت أن أشكاله تتضمن :
- رؤوس بيضاء ( مسام مغلقة ) ، رؤوس سوداء ( مسام مفتوح ) زيوان .
- حب الشباب المتقيح :
شبيهة بالزيوان تحتوي على رأس ملتهب ابيض اللون .
- حب الشباب الكيسي :
يظهر هذا الحب تحت سطح الجلد ، مملوء بالقيح ويسبب ألم ومن الممكن ان يترك ندبة .
- كتل كبيرة صلبة تحت سطح الجلد .
طرق الوقاية :
- استخدام غسول مناسب لنوع البشرة لان الغسول يقلص المسام وبيبطئ نشاط الغدد التي تفرز الزيوت .
- استخدام واقي شمسي صيفًا شتاءًا لان التعرض الزائد لاشعة الشمس بدون واقي شمسي يزيد من افراز الزيوت وتكاثر البكتيريا ويؤدي لظهور حب الشباب بالبشرة الدهنية .
- إزالة المكياج ضروري جدًا لان عدم ازالة المكياج يؤددي لسد المسام وتكون الدهون تحت سطح الجلد وبالتالي يظهر لدينا زيوان وبثور .
- عدم الضغط على البثور لعدم زيادة انتشارها بسبب القيح الموجود داخل الحبة والعصر يترك ندبة وتصبغات .
- شرب ٨ اكواب ماء يوميًا لان الماء يخلص الجسم من السموم ويحسن وظيفة الجهاز الليمفاوي ويحارب الالتهابات ويقلل من ظهور حب الشباب .
- اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضار والفواكه لان الخضار والفواكه غنية بالفيتامينات والالياف ومضادات الاكسدة ويجب الاكثار من تناول الفواكه التي تحتوي فيتامين سي مثل الحمضيات والجزر والمشمس .
- ممارسة الرياضة على الاقل ٤ مرات أسبوعيًا لانها تخلص الجسم من السموم وتخلصنا من زيادة افراز الزهم الذي يقوم بسد المسام ويسبب ظهور البثور في البشرة .
- عمل جلسات تنظيف بشرة لدى اشخاص مختصين او اطباء جلدية لانها تخلصنا من الجلد الميت وتقلل فرص تشكل الحبوب تحت الجلد .