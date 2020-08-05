AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شياطين الإنس.. أمل حجازي توجه رسالة قاسية لمن تسببوا في انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:28 م
امل حجازي
امل حجازي
Advertisements
ندي فكري
علقت الفنانة امل حجازي على الانفجار الأليم  الذي وقع أمس بالعاصمة اللبنانية. 

ونشرت بسمة فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام و قالت في الفيديو عن مسببي الحادث انهم شياطين الأنس و علقت علي الفيديو قائله : سيتعافي لبنان عندما ترحلون .

اقرأ ايضا :

وتسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".

وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.

وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات.


ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حاجة تحزن.. منة فضالي تعلق على انفجار بيروت.. شاهد

في القلب .. أحمد زاهر يواسي الشعب اللبناني بعد حادث انفجار بيروت

أهل لبنان الطيب قلبي معاكم.. نيللي كريم تعزي الشعب اللبناني بعد حادث الانفجار الأليم

اللهم احفظ سماءها وأرضها.. أحمد السقا يدعم لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

بـ صورة ودعاء.. هاني شاكر يتضامن مع لبنان بعد انفجار بيروت

لبنان دائمًا في القلب.. عمرو يوسف يتضامن مع أبناء بيروت

ترشيحاتنا

محافظ بيروت يكشف عن مفاجأة حزينة لسكان المدينة بسبب الانفجار

مصدر مقرب من شيكابالا يحسم الجدل حول انتقاله إلى الدوري الأمريكي

اتحاد الكرة يكشف موقف التماس كهربا لتخفيف عقوبة الإيقاف بعد أحداث السوبر

19 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم.. تفاصيل

400 جنيه حد أدنى لأي عقد إيجار قديم أقل من 60 سنة.. مشروع قانون

حزب الله يعترف ضمنيًا بسيطرته على مرفأ بيروت في 2019 "فيديو"

AdvertisementS

السيسى يوجه بتوطين كل مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر

نترات الأمونيوم.. الوقود الذى حول بيروت إلى مدينة منكوبة.. ماذا تعرف عنه؟

احذر.. التجول بالمنزل حافي القدمين لهذا السبب

انفجار بيروت.. بومبيو لـ الحكومة اللبنانية: مستعدون لتقديم أي مساعدة ممكنة

شرب الرضيع للماء يسبب وفاته.. تفاصيل

وزير المالية: تيسيرات جديدة لحاملى البطاقات التموينية فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى

400 جنيه حد أدنى لأي عقد إيجار قديم أقل من 60 سنة.. مشروع قانون

كواليس حبس حنين حسام ومودة الأدهم.. إحداهما تلقت 66 تحويلا بنكيا من قطر وإسرائيل وتركيا.. والأخرى غرضها إغواء الشباب والتحريض على البغاء

هل ينادى يوم القيامة على البشر باسم الأم أم الأب؟.. الإفتاء تجيب

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. تجهيز طائرتين مساعدات طبية عاجلة للشعب اللبناني

من محافظة الغربية.. ننشر أسماء ضحايا ومفقودي حادث انفجار بيروت

الأرصاد تحذر: ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. وهذا موعد انكسار الموجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سامسونج تكشف رسميًا عن Galaxy Tab S7 و S7+..تعرف على السعر و المواصفات..صور

بعد تحوله لمليونير.. عامل سعيد الحظ يعثر على كنز جديد بقيمة 2 مليون دولار

عروس الانفجار.. جلسة تصوير فى بيروت تحولت إلى صراخ وعويل.. فيديو