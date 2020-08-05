نجوم بكرة «3».. السيد الغديري لاعب الجزيرة الإماراتي: أفضل الاحتراف على اللعب للأهلي والزمالك.. وطارق حامد مثلي الأعلى

زخرت الكرة المصرية، بالعديد من المواهب الشابة سواء من وجد فرصة الانضمام إلى فرق الناشئين بالأندية أو مراكز الشباب أو حتى من يلعبون بالكرة في الشوارع على أمل أن يتم اكتشافهم ويصبحون نجومًا فيما بعد.









ونحاور اليوم، السيد الغديري متوسط ميدان نادي الجزيرة الإماراتي، الذي استطاع بموهبته جذب أنظار النادي القوي في بلاد زايد، ويتنبأ له الكثير بمستقبل باهر في مركزه









- حدثنا عن مسيرتك الكروية باختصار وكيف جاء انتقالك لصفوف الجزيرة الإماراتي؟





البداية كانت في نادي النصر القاهري، وبعد ذلك تلقيت عرضين من الاهلي وإنبي، واخترت النادي البترولي وانتقلت له في عام 2015، ثم سافرت مع منتخب القاهرة، لليابان ووصلنا لبطولة عواصم العالم مواليد 2001 وبعد ذلك حدث "دروب" في مسيرتي مع إنبي ومشاكل شخصية فانتقلت لنادي مصر لمدة 6 أشهر ومن ثم انتقلت إلي الجزيرة الاماراتي.









- كيف تتمرن وتؤدي تدريباتك في فترة كورونا؟





أتدرب ببرنامج خاص النادي وضعه لي، وهدفي في الموسم الجديد أن أكون موجود بصفة أساسية مع الفريق في جميع البطولات





- من مثلك الأعلى من اللاعبين في مركزك؟





في مصر طارق حامد، وفي أوروبا لوكا مودريتش





- إذا عرض عليك الأهلي أو الزمالك الانضمام لهما الآن هل ستوافق؟ وأيهما تفضل منهما ؟





اللعب في مصر وللقطبين شرف لأي لاعب، لكنني أفضل الاستمرار في الاحتراف.





- ماذا عن مسيرتك مع المنتخبات الوطنية؟





أنا متواجد مع منتخب الشباب تحت قيادة كابتن ربيع ياسين، وهو على تواصل دائم بي ويتابعني بشكل جيد.





- من زملاؤك من اللاعبين في مصر؟





جميع لاعبي مواليد 2001 زملائي وبالأخص العربي بدر لاعب النادي الأهلي.





هل تتوقع للعربي بدر الظهور بشكل جيد مع الأهلي؟





عربي بدر من اللاعبين الرائعين والرجال على أرض الملعب، وأتمنى له التوفيق وأن يكون عند حسن ظن متابعيه.





هل تلقيت عروضًا للعب في فرق أوروبية؟





لم أتلق أي عروض أوروبية، لكنني تلقيت عروضًا من أندية كبيرة في مصر.





ما هدفك من اللعب في نادي الجزيرة؟





لدي أهداف كبيرة، أريد اللعب بشكل أساسي مع الفريق الأول ولو أن الأمر صعب في الوقت الحالي لأنني لم أكمل عامي الثامن عشر، لكنني سأحاول بقدراتي ومجهودي أن أشارك معهم أساسيًا.





من هو صاحب الفضل عليك في مسيرتك الكروية؟





ساعدني الكثير لكن أمي صاحبة الفضل الأكبر في مسيرتي الكروية.