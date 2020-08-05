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رياضة

بينهم مكتشف فابريجاس.. آرسنال يستغنى عن خدمات 55 موظفًا بسبب أزمة كورونا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:47 م
ارسنال
ارسنال
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إسماعيل محمود
أعلن نادي ارسنال الإنجليزي رسميًا عن إقالة 55 من موظفيه بسبب الأزمة المالية التي خلفها فيروس كورونا.


وأعلن نادي ارسنال أن 55 موظفًا أصبح النادي بلا حاجة لهم بسبب الأزمة المالية، موجهين لهم الشكر دون الكشف عن أسمائهم.


وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن المقالين أغلبهم من الموظفين المخصصين للمباريات، بينما يأتي على رأس هؤلاء الموظفين كشاف الفريق فرانسيس كاجيو.


واكتشف كاجيو العديد من اللاعبين لفريق ارسنال على رأسهم سيسك فابريجاس ولاعبا الفريق الحاليان هيكتور بيليرين ومارتينيلي.

وتوج نادي ارسنال مؤخرًا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب نظيره تشيلسي.
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