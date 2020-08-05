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أخبار البلد

في رسالة عاجلة| مصر تؤكد لرئيس الاتحاد الأفريقي رفضها الخطاب الإثيوبي الأخير بشأن سد النهضة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:56 م
سد النهضة
سد النهضة
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أمل مجدى
أرسلت مصر اليوم خطابا إلى دولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

تضمن الخطاب تأكيد رفض مصر الملء الأحادي الذي قامت به إثيوبيا فى 22 يوليو 2020، وذلك فى إطار الفعاليات المتعلقة بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبى.

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وكذلك رفض ما ورد فى الخطاب الأخير الموجّه من وزير المياه الأثيوبي إلى نظرائه فى مصر والسودان والمؤرخ  بتاريخ 4 أغسطس 2020 والذى تضمن مقترحًا مخالفًا للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي فى ٢١ يوليو ٢٠٢٠ والتى أكدت على ضرورة التوصل إلى إتفاق ملزم قانونًا وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة.
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