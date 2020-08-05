في رسالة عاجلة| مصر تؤكد لرئيس الاتحاد الأفريقي رفضها الخطاب الإثيوبي الأخير بشأن سد النهضة

مصر اليوم خطابا إلى دولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس للاتحاد الإفريقي. أرسلتإلىالحاليللاتحاد





تضمن الخطاب تأكيد رفض مصر الملء الأحادي الذي قامت به إثيوبيا فى 22 يوليو 2020، وذلك فى إطار الفعاليات المتعلقة بالتفاوض حول قواعد ملء سد النهضة الاثيوبى. الأحاديالذيوتشغيل





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