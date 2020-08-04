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أخبار العالم

مخاطر كارثية.. إثيوبيا تواصل المراوغة وتعلن تأجيل مفاوضات سد النهضة إلى 10 أغسطس

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن وزير اللمياه والري الإثيوبي، سيليشي بيكلي، اليوم الثلاثاء، تأجيل اجتماعات مفاوضات سد النهضة إلى يوم الإثنين العاشر من أغسطس الجاري.

وقال الوزير في بيان رسمي، إن تأجيل المفاوضات جاء بناءً على طلب من مصر والسودان للنظر في مقترح إثيوبي حول قواعد ملء سد النهضة خلال المفاوضات التي تم استئنافها أمس الإثنين، بشأن ملء السد وتشغيله.
 
وأوضح أن المفاوضات سيتم استئنافها يوم 10  أغسطس الجاري، عندما تنتهي مصر والسودان من دراسة مقترح إثيوبيا المقدم حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وكانت إثيوبيا أكدت في وقت سابق اليوم، التزامها بالتوصل إلى اتفاق "يكون فيه الكل رابحا".

ومن جهته اعتبر وزير الري والموارد المائية السوداني، في  خطاب إلى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا، أن الرسالة التي تلقاها من نظيره الإثيوبي بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠٢٠ تثير مخاوف جدية فيما يتعلق بمسيرة المفاوضات الحالية والتقدم الذي تحقق والتفاهمات التي تم التوصل إليها بما في ذلك تلك التي شملها التقرير الأخير لمكتب مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٠.

ويقترح الخطاب الإثيوبي أن يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة؛ بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق. حسب وكالة الانباء السودانية.

واعتبر وزيرالري والموارد المائية؛ أن ذلك يمثل تطورًا كبيرًا وتغييرًا في الموقف الاثيوبي يهدد استمرارية مسيرة المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، كما اعتبر ذلك خروجًا على إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في ٢٣ مارس ٢٠١٥.

وشدد وزير الري والموارد المائية على جدية المخاطر التي يمثلها السد للسودان وشعبه بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية وعلى سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق؛ وسلامة سد الروصيرص؛ الأمر الذي يعزز ضرورة التوصل لاتفاق شامل يغطي جانبي الملء والتشغيل.

وأكد البروفيسور ياسر عباس أن السودان لن يقبل برهن حياة ٢٠ مليون من مواطنيه يعيشون على ضفاف النيل الأزرق بالتوصل لمعاهدة بشأن مياه النيل الازرق.
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