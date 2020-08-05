اجتماعات تنظيمية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية استعدادا لانتخابات الشيوخ

عقد حزب مستقبل وطن بالإسكندرية ، برعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، اجتماعًا تنظيميًا بقسم كرموز لدعم مرشحي الحزب بالمحافظة خلال انتخابات مجلس الشيوخ القادمة والمقرر لها يومي 11 و12 أغسطس، وفقًا لتعليمات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والتي ترتكز على ضرورة الالتزام الحزبي ودعم وتأييد مرشحي الحزب بكل الامكانات المتاحة، .





و أكد محمد جبريل، أمين النقل والمواصلات بالمحافظة على أهمية الحشد خلال الاستحقاق الانتخابي القادم عبر تشجيع المواطنين على الذهاب إلى صناديق الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات مجلس الشيوخ.





وأشار جبريل الي أن المرشحين تم اختيارهم بدقة وعناية، وكل مرشح له بصمته الواضحة في دائرته وفي جميع أقسام المحافظة، ولن يدخروا جهدًا في خدمة الوطن، والمواطنين، مشددًا على أهمية مجلس الشيوخ خلال الفترة القادمة باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان.





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وشدد محمد الشافعي، أمين قسم كرموز، على ضرورة مساندة المرشحين سواء على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية من أجل مصر، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش آليات العمل الحزبي خلال الفترة القادمة لمساندة المرشحين، ودور أعضاء الحزب في حشد المواطنين للذهاب إلى صناديق الاقتراع.





ونوه الشافعي إلى استمرار هذه الاجتماعات التحضيرية خلال هذه الفترة الهامة حتى موعد الانتخابات يومي ١١ و١٢ أغسطس.

وفي العامرية، اجتمعت أمانة قسم العامرية أول برئاسة العمدة منصور حموده أمين القسم، وأعضاء أمانة القسم، لمناقشة الترتيبات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ.





و، أكد حموده على ضرورة الالتزام الحزبي من خلال دعم مرشحي الحزب، فردي وقائمة، وحشد المواطنين، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن بما له من قيادات طبيعية موجودة على الأرض قادر على الحشد والوصول إلى الصناديق يومي 11 و12 أغسطس.









وفي قسم اللبان اجتمعت امانة القسم برئاسة الشامي سليمان أمين القسم وأعضاء امانة القسم لمناقشة الاستعدادات للانتخابات مجلس الشيوخ وأوضح أمين القسم الشامي سليمان أهمية مجلس الشيوخ و اختصاصاته و ضرورة مشاركة كافة القيادات التنظيمية و أعضاء الحزب في دعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات ونشر الوعي بأهمية المشاركة و التعريف باختصاصات المجلس في الشارع السكندري





ويخوض حزب مستقبل وطن بالإسكندرية الانتخابات على 6 مقاعد فردي، بالمرشحين سامح الشيمي، رقم (1) رمز الكتاب، وسعد عبد المولى، رقم (3)، رمز سنبلة القمح، وعلاء جاد، رقم (3)، رمز القلم، والسيد جمعة، رقم (4) رمز السلم، ومحمد حمزة، رقم (6) رمز المسدس، ونشأت متري، رقم (7) رمز قناة السويس، بالإضافة إلى القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ورمزها رأس كليوباترا.





والمرشحون عن الإسكندرية في القائمة الوطنية هم: محمد رشاد عثمان، حزب مستقبل وطن، ومحمد صبري محمد أبو إبراهيم، حزب مستقبل وطن، وإيهاب محمد محمود أبو كيلة، حزب مستقبل وطن، وأحمد شعبان حسين، حزب التجمع، وباهر محمد أمين غازي، حزب الشعب الجمهوري وهند محمد ممدوح حنفي حزب مستقبل وطن، ودينا محمد هلالي، حزب الحرية المصري.



