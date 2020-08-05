تسليم خطابات عمل لـ28 من اصحاب الهمم.. وتعاهدات من محافظ الاسكندرية بدعمهم

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مبادرة "انزل اشتغل"، والتي بدأت بتسليم خطابات عمل لــ ٢٨ شابا وفتاه من ذوي الهمم، خريجى مدارس التعليم الفنى بالإسكندرية والدمج ومن خريجى مدرسة الصم والبكم وخريجى المهنى بكافة تخصصاتهم ، والتي تم تنظيمها بمختلف الشركات والمصانع ببرج العرب عن طريق وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالتعليم الفني بالإسكندرية.





وفي كلمته هنأ محافظ الإسكندرية، الشباب والفتيات على تسلمهم لخطابات توظيفهم ، معربا عن سعادته بلقائهم، وأشار إلى أنه خلال الفترة السابقة التقى بعدد من ذوي الهمم واستمع إلى متطلباتهم ، وتم تنفيذ المتاح منها ، مؤكدا أن ذلك ليس نهاية المطاف ، وسيتم تنفيذ العديد خلال الفترة القادمة ، أهمها تخصيص مكان بالشاطئ المجاني ، وسيتم السماح لهم بدخوله فور اعلان رئيس الوزراء عن فتح الشواطئ.





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وأكد على تنفيذ التوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم طلاب وخريجى ذوى الهمم فى كافة المجالات، مختتما حديثه بـ " لازلت عند وعدي لكم أية طلبات متاحة سيتم تنفيذها في الحال وبابي مفتوح لكم جميعا في أي وقت".





من الجدير بالذكر أنه يتم توفير المئات من فرص العمل كفنيين وعمال بداخل المصانع والشركات الصناعية المختلفة ، وذلك من خلال وحدة تيسير الإنتقال الى سوق العمل وبالتعاون مع مديرية القوى العاملة بمدينة برج العرب . وذلك بأجور تبدأ من ١٨٠٠ جنيه وحتى ٣ ألاف جنيه العمال وتزيد تباعا للفنيين والمؤهلين بجودة المهن والحرف المختلفة ، كما يتم توفير أوتوبيسات إنتقال ذهابا وإيابا لنقل الخريجين من كافة أحياء ومناطق الإسكندرية المختلفة الى المصانع والشركات.