مكاسب وخسائر بيراميدز فترة التوقف إثر أزمة كورونا

خرج فريق بيراميدز ببعض من المكاسب والخسائر فى صفوفه بعدما خاض 3 وديات أمام الزمالك والمصري ومصر المقاصة ونجح فى الفوز بالوديات الـ 3 .
واطمأن الجهاز الفني بقيادة أنتي تشاتشيتش علي جاهزية لاعبيه، ووضح تركيزه على تثبيت تشكيل فريق بيراميدز في ظل ضيق الوقت.
وظهور أكثر من لاعب بفورمة عالية رغم قصر فترة التدريب بعد عودة بيراميدز لخوض التدريبات الجماعية استعدادا للدوري المصري .
* الاطمئنان على القوام الأساسي:
اطمأن تشاتشيتش على القوام الأساسي للفريق بيراميدز، بعدما دخل المباراة بالمجموعة الأساسية التي كان يعتمد عليها خلال الفترة التي سبقت توقف الدوري، بخلاف محمد فاروق وعمر جابر المصابين .
*جاهزية أنطوي وإيريك تراوري:
ظهر بيراميدز في فورمة فنية جيدة فى التدريبات والوديات ، واللاعبون الذين كانوا حريصين على أداء التدريبات المنزلية بجدية كانوا الأكثر جاهزية في الملعب مثل عبدالله السعيد وإيريك تراوري وأنطوي.
*منح الفرصة محمد عطوة :
لجأ تشاتشيتش إلى منح فرصة المشاركة محمد عطوة، بعد فترة من التهميش منذ انضمامه للفريق بيراميدز، في ظل قناعة المدرب الكرواتي بإمكانيات اللاعب، وهو ما حاول استغلاله الأخير، محاولا التشبث بفرصة المشاركة، ونيل ثقة مدربه، على أمل أن يكون له دور مع الفريق في المرحلة القادمة.
*الإصابات :
تعرض محمد فاروق وعمر جابر لإصابة خلال التدريبات في فترة التوقف.