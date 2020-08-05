مكاسب وخسائر بيراميدز فترة التوقف إثر أزمة كورونا

ظهر بيراميدز في فورمة فنية جيدة فى التدريبات والوديات ، واللاعبون الذين كانوا حريصين على أداء التدريبات المنزلية بجدية كانوا الأكثر جاهزية في الملعب مثل عبدالله السعيد وإيريك تراوري وأنطوي.

* منح الفرصة محمد عطوة :

لجأ تشاتشيتش إلى منح فرصة المشاركة محمد عطوة ، بعد فترة من التهميش منذ انضمامه للفريق بيراميدز، في ظل قناعة المدرب الكرواتي بإمكانيات اللاعب، وهو ما حاول استغلاله الأخير، محاولا التشبث بفرصة المشاركة، ونيل ثقة مدربه، على أمل أن يكون له دور مع الفريق في المرحلة القادمة.