خبير اقتصادى يوضح سبب تصدر مصر قائمة الدول العربية المستقبلة للاستثمار الأجنبي

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، عن حصول مصر خلال الفترة من 2015 إلى 2019، على أضخم استثمارات لمشروعات الاستثمار الأجنبي في المنطقة بحصة 35.2%.
وتصدرت مصر أهم 10 دول عربية مستقبلة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب التكلفة الاستثمارية خلال الفترة بين 2015 و2019، بواقع 476 مشروعًا بلغت تكلفتها الاستثمارية 124.48 مليار دولار.
وأضاف: "تبدلت وتغيرت السياسات المالية والنقدية و كثير من التشريعات والقوانين التي كانت بمثابة ادوات تغيير البيئة والمناخ الاقتصادي في مصر".
وأكد السيد، أن سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر من خلال وضع رؤية التنمية المستدامة 2030 وخطة الاصلاح الاقتصادي من خلال التعاون مع شركاء النجاح وعلي رأسهم صندوق النقد الدولي حققت النتائج المرجوة منها.
وتصدرت مصر أهم 10 دول عربية مستقبلة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب التكلفة الاستثمارية خلال الفترة بين 2015 و2019، بواقع 476 مشروعًا بلغت تكلفتها الاستثمارية 124.48 مليار دولار.
اقرأ أيضا:الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية لـ "صدى البلد" إن الطفرة التى حققتها مصر فى جذب الاستثمارات الاجنبية على مدار الاربع سنوات الماضية ناتجة عن سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر و التوسع في المشروعات القومية التي غيرت خريطة الاستثمار في مصر.
وأضاف: "تبدلت وتغيرت السياسات المالية والنقدية و كثير من التشريعات والقوانين التي كانت بمثابة ادوات تغيير البيئة والمناخ الاقتصادي في مصر".
وأكد السيد، أن سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر من خلال وضع رؤية التنمية المستدامة 2030 وخطة الاصلاح الاقتصادي من خلال التعاون مع شركاء النجاح وعلي رأسهم صندوق النقد الدولي حققت النتائج المرجوة منها.