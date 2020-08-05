أول مركز جامعي متخصص لعلاج سرطان الأطفال.. وزير التعليم العالي ورئيس جامعة الإسكندرية يتفقدان مستشفى برج العرب الجامعي

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، مستشفى برج العرب الجامعي لعلاج سرطان الأطفال بالإسكندرية، بحضور الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب، والدكتور شادى فاضل مدير المستشفى، وعدد من الأطباء العاملين بالمستشفى.





و أثنى الدكتور خالد عبد الغفار على المجهودات المبذولة في المستشفى لتكون صرحًا طبيًا كبيرًا يخدم ٤ محافظات لافتًا أن المستشفى تعد أول مركز حكومي متخصص لعلاج سرطان الأطفال في مصر تماشيًا مع السياسة العامة للدولة التي وضعت الاهتمام والعناية بصحة أطفال مصر في بؤرة الإهتمام وتضمنت إطلاق العديد من المبادرات في هذا الشأن.





وأكد الدكتور عصام الكردي أن جامعة الإسكندرية تعد أول جامعة في مصر بها مركز لعلاج أورام الأطفال، مشيرًا أن المستشفى تقدم خدماتها الطبية لمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح والبالغ عدد السكان بهم حوالي 17 مليون نسمة، ويقدر عدد حالات الإصابة بسرطان الأطفال في منطقة شمال غرب الدلتا بحوالي 1500 طفل سنويا.

اقرأ أيضًا:

القصة الكاملة لأكذوبة أميرة.. تحارب السرطان وتفوقت في الثانوية العامة





وأكد ان تطوير وتشغيل المستشفى كمركز متخصص ومتميز في علاج سرطان الاطفال بدأ في فبراير 2018، حيث تم تشغيل المستشفى تجريبيا وبدأت المستشفى بإستقبال 350 طفلا مريضا بالسرطان خلال عام 2018.





ولفت الكردي أن المستشفى تم تشييدها بناء على إتفاقية التفاهم المبرمة مع هولندا وتتكون من أربع طوابق بطاقة 80 سريرا وستة أسرة للعناية المركزة وخمس غرف للعمليات.





وأضاف الكردي هناك رؤية إستراتيجية متكامله لتطوير المستشفى في المستقبل من خلال إنشاء مركز لأبحاث السرطان ومدرسة للتمريض ومبنى للعلاج الإشعاعي لتغدو صرحا طبيا متكاملا يضاهي نظيرتها في العالم المتقدم حيث أن قرب موقع المستشفى من مطار برج العرب يدعم استثمارها في السياحة العلاجية.





وأشار الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب الى انه تم تشغيل معمل الميكروبيولوجي بجهازي Bact/Alert و Vitek, الأفضل والاحدث في العالم لسرعه ودقة الكشف عن البكتيريا وتحديد المضاد الحيوي المناسب، مضيفًا أنه تم تطوير أقسام الأشعة بكافة أنواعها وتشغيل بنك الدم ومعمل الباثولوجي وتم إنشاء صيدلية إكلينيكية مجهزة بجهاز Laminar Flow B2 لتحضير العلاج الكيميائي وإنشاء محطة لمعالجة المياه، فضلًا عن شراء جهاز Digital Pathology لتحليل أنسجة وعينات الأورام.





و أكد الدكتور شادي فاضل، مدير المستشفى أن المستشفى قدمت الخدمه الطبية لأكثر من 1700 طفل مصاب بالسرطان بمتوسط 800 جلسة علاج كيماوي شهريا، وبلغ متوسط العمليات الجراحية 80 عملية شهريا، وأكثر من 500 حالة جديدة لسرطان الأطفال خلال النصف الأول فقط من العام 2020.