الوطنية للانتخابات: نعمل على إخراج سباق الشيوخ فى أبهى صورة أمام العالم

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أنها تواصل استعداداتها المكثفة وذلك لاتمام عملية انتخابات مجلس الشيوخ سواء فى الداخل والخارج، من خلال استحداث افضل النظم لإخراج الانتخابات فى أبهى صورها.





وأكدت الهيئة أنها استحدثت نظاما جديدا لتوزيع القضاة على اللجان الفرعية إلكترونيا وإتاحة خدمة الاستعلام أمامهم عن مقر اللجان التى سيتولوا الإشراف عليها عبر الموقع الرسمى للهيئة، من خلال ادخال رقمه القومى من واقع بطاقته فى الخانة التى سيتم تخصيصها على الموقع.

















وبالنسبة لأمناء اللجان الفرعية من الموظفين الذين سيعاونون رؤساء اللجان فقد تم اخطارهم عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة الخاصة بهم تفيد بضرورة التوجه فى الميعاد المحدد إلى المحكمة الابتدائية التابعين لها لاستلام خطاب تكليف العمل باحدى اللجان الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ.









وكانت الهيئة قد استحدثت نظامًا جديدًا لتسهيل عملية تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات مجلس الشيوخ، من خلال التصويت عبر البريد، بسبب كورونا، بعدما حصل كل ناخب من المصريين بالخارج الذين سجلوا رغباتهم بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ خلال الفترة الماضية من 25 وحتى 31 يوليو، على رقم التسجيل السري الذي سيتم استخدامه في يومي الاقتراع لسحب الأوراق الانتخابية وبطاقات إبداء الرأي من الموقع وطباعتها واختيارها مرشحيهم في دوائرهم الانتخابية، ومن ثم إرسالها بالبريد إلى مقرات السفارات المصرية في 124 دولة حول العالم.









وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنه بعد قيد اسم الناخب فى قاعدة البيانات، يظهر له رقم التسجيل سري ويحتفظ بالرقم دون إطلاع أي شخص عليه حتى تأتى المرحلة الثانية من الاقتراع عبر البريد خلال 9 و10 أغسطس.









وأضافت الهيئة أنه ستتم إتاحة بطاقات إبداء الرأى للنظام الفردى والقائمة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي الاقتراع 9 و10 أغسطس، على أن يقوم الناخب بالدخول للموقع واختيار الخانة المخصصة للمصريين فى الخارج ويدون رقم التسجيل الذى سبق وتسلمه.



