الجريدى بأسوان.. أبرز الألعاب الرياضية المائية التى توارثتها الأجيال على صفحة نهرنا الخالد.. صور

تمتلك محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى العديد من المقومات المتنوعة والمميزات المتعددة سواء كان فى الطقس أو الطبيعة الخلابة الساحرة التى يتناثر جمالها على صفحة تهر النيل الخالد أو بين الجزر النيلية الرائعة والفائقة الجمال.





وهنا نتطرق عبر صفحات " صدى البلد " للحديث عن أبرز الألعاب الرياضية التى يتم تنظيمها على صفحة نهرنا الخالد وهو مهرجان " الجريدى " وهو عباره عن مركب صغير يصنعها الأطفال فى القري النوبيه بأسوان من الصفيح والخشب والمسامير وهى فلكلور نوبى توارثته الأجيال.





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وتشتهر أسوان بالعديد من هذه الألعاب سواء التحطيب أو حتى الجمالة وألعاب " الحنجليكة والبلى وصيادين السمك والسيجة الكبيرة والصغيرة " ولكن من أكثر ما يميز أسوان من ألعاب وتعتبر ألعابًا شعبية هى الألعاب المائية الشعبية التى يشتهر بها أبناء النوبة المقيمون بالجزر النيلية المنتشرة على ضفاف نهر النيل، خاصة مدينة أسوان .





ويقام خلال هذه الأيام مهرجان حراس النيل للجريدى لسباق المراكب الصغيرة فى نسخته الثانية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أشرف عطيه محافظ أسوان ضمن برنامج تنمية أبناء الصعيد حيث تستمر فعالياته حتى ١٠ أغسطس الجارى.





ومن جانبها قالت حفصة إمبركاب منظم المهرجان بأنه يهدف إلى الحفاظ على التراث النوبى الخاص بعادات وتقاليد وإرتباط أهل النوبة بالنيل.





فهذا الجريدى عبارة عن مراكب صغيرة لا تسع إلا فرد أو اثنين مصنوعة من الصاج والخشب ويقوم الراكب بالتجديف باليدى، وكان يستخدمها أطفال النوبة في الترفيه واللهو في النيل وهي تعتبر تراث أكثر من كونها وسيلة ترفيه.





وأضافت بأن السباق يجرى تنظيمه فى عدة قرى على النيل بدأت بقرية جبل تقوق وتم إختيار المركزين الأول والثاني ثم تقام الفعاليات فى اليوم التالى فى قرى جزيرة أسوان واليوم الذ يعقبه فى جزيرة سهيل ، ثم داخل قرية غرب سهيل ، ثم جزيرة هيسا.





هذا وتقام كافة المنافسات بعرض النيل عبورًا إلى نقطة النهاية أمام كل قرية.



