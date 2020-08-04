مستقبل وطن بأسوان ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم مرشحى الحزب فى انتخابات مجلس الشيوخ.. صور

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بقسم ثان بمدينة أسوان مؤتمر جماهيرى بمنطقة كيما لدعم مرشح الحزب فى إنتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسوان.





وقد حضر المؤتمر كل من النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسوان ، وسمير كامل أمين التنظيم ، والمهندس جلال أبو الحسن أمين المجالس الشعبية المحلية بالحزب بأسوان، وقيادات الحزب بأمانة قسم ثان أسوان.





وتناول المؤتمر شرح البرنامج الإنتخابى لمرشحى الحزب فى إنتخابات الشيوخ وهما مجد الدين حسيبو ومحمد الأنور الشريف.





واقرأ أيضًا:





ومن جانبه قال النائب حسن سيد خليل أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية فى السلطة التشريعية التى من خلالها ستوضع الدراسات والأبحاث للوصول إلى قوانين تستجيب لواقع حال مجتمعنا وتحقق مطالب جموع الشعب حيث أن أغلب القوانين القائمة غير ملائمة لواقعنا الحالى من قوانين فى البناء والأحوال الشخصية والتعليم.





وأوضح حسن سيد خليل بأنه من أجل ذلك لابد أن يكون عضو مجلس الشيوخ متمتعا بالخبرة والحنكة السياسية والإنتماء الكلى للدولة، والإلمام الكامل بظروف الوطن والمواطنين والرغبة فى تحقيق المصلحة العامة .



