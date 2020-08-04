عيد تحت التراب.. فقدان 3 شباب داخل حفرة عمقها 12 مترا في أسوان

لقي 3 أشخاص مصرعهم، في محافظة أسوان؛ خلال تنقيبهم عن الآثار، خلال أيام عيد الأضحى.





واختار الشباب الثلاثة بأسوان أيام عيد الأضحى؛ لبدء أعمال التنقيب والبحث داخل منزل ريفي في عزبة الحدود، شرق المدينة، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث دفعوا أرواحهم ثمنا لذلك عقب انهيار الحفرة التي صنعوها، عليهم.





وتلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير الأمن، إخطارًا، يفيد بمصرع عدد من الأشخاص، أثناء محاولتهم التنقيب عن الاثار داخل منزل بمنطقة عزبة الحدود بمدينة أسوان ، فى أول أيام عيد الأضحى.





واقرأ أيضًا:





ووجه مدير الأمن بتحرك قوة أمنية إلى موقع البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.





وبالانتقال والفحص تبين قيام 4 أشخاص بالتنقيب بحثًا عن الآثار فى أول أيام العيد، وأنه أثناء محاولتهم الحفر لقى 3 منهم مصرعهم وأصيب الرابع بعد أن تساقط عليهم ردم الحفرة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة أسوان العمومية والمصاب إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.





وبانتقال قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث؛ تبين وجود حفرة بقطر 2.5 متر تقريبا وعمق 12 مترا، داخل المنزل ، وانهيار الحفرة على 4 أشخاص كانوا متواجدين داخلها؛ مما أسفر عن مصرع ثلاثة منهم، وإصابة الرابع .





وتبذل قوات الحماية المدنية جهودها لمحاولة انتشال جثث الضحايا وخاصة فى ظل العمق الشديد للحفرة وسقوط كميات كبيرة من الأتربة داخل الحفرة على الضحايا ، علاوة على صعوبة الاستعانة بمعدات ثقيلة للحفر نتيجة تواجد المنزل فى منطقة جبلية وعرة لا تسمح بدخول المعدات الثقيلة، بينما تم التحفظ على المنزل إنتظارًا لصدور قرار النيابة العامة.





من جهتها، عاينت اللجنة التى شكلتها النيابة العامة بأسوان منزل عزبة الحدود؛ لبيان كيفية إنتشال جثث الضحايا من داخلها، وتكونت اللجنة التى شكلتها النيابة من كلا من أساتذة من كلية الهندسة وكلية العلوم بجامعة أسوان والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وهيئة الآثار بأسوان.





جاء ذلك بهدف دراسة كيفية إنتشال الجثث الثلاث من داخل هذه الحفرة العميقة وبيان مدى إمكانية إزالة المنزل الذى توجد الحفرة من عدمه خاصة وأن هذا المنزل يقع فى منطقة جبلية وعرة ولا يمكن للمعدات الثقيلة ان تدخل الى الشارع المؤدى إليه.



