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حوادث

حتى يوم العيد.. مصرع وإصابة 4 أثناء التنقيب عن الآثار في أسوان

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:47 م
التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار
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شاذلى عبد الفتاح
لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب رابع اليوم الجمعة أثناء محاولة التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة عزبة الحدود في أسوان .

تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا بمصرع عدد من الأشخاص أثناء محاولتهم التنقيب عن الاثار داخل منزل بمنطقة عزبة الحدود بمدينة أسوان .

وعلى الفور أعطى مدير الأمن توجيهاته لتحرك قوة أمنية إلى موقع البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة .

وبالإنتقال والفحص تبين قيام 4 أشخاص بالتنقيب بحثًا عن الآثار فى أول أيام العيد بمنطقة عزبة الحدود بمدينة أسوان .

وأنه أثناء محاولتهم الحفر لقى 3 أشخاص منهم مصرعهم وأصيب الرابع بعد أن تساقط عليهم ردم الحفرة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة أسوان العمومية والمصاب إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.
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