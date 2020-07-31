حتى يوم العيد.. مصرع وإصابة 4 أثناء التنقيب عن الآثار في أسوان

لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب رابع اليوم الجمعة أثناء محاولة التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة عزبة الحدود في أسوان .
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تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا بمصرع عدد من الأشخاص أثناء محاولتهم التنقيب عن الاثار داخل منزل بمنطقة عزبة الحدود بمدينة أسوان .
وعلى الفور أعطى مدير الأمن توجيهاته لتحرك قوة أمنية إلى موقع البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة .
وبالإنتقال والفحص تبين قيام 4 أشخاص بالتنقيب بحثًا عن الآثار فى أول أيام العيد بمنطقة عزبة الحدود بمدينة أسوان .
وأنه أثناء محاولتهم الحفر لقى 3 أشخاص منهم مصرعهم وأصيب الرابع بعد أن تساقط عليهم ردم الحفرة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة أسوان العمومية والمصاب إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.