وكيل زراعة الغربية يتفقد محطة بحوث الجميزة لمتابعة مدى جودة تقاوي المحاصيل

تفقد المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية محطة البحوث الزراعية بقرية الجميزة مركز السنطة.





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جاء ذلك بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة بالمرور ومتابعة جميع قطاعات الزراعة بالغربية، ورافقه خلال الزيارة الدكتور حسام الدين معوض مدير المحطة.





وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن المحطة بها مساحات منزرعة بأصناف تقاوي الإكثار لمحصول الأرز والذرة الشامية والقطن لهذا الموسم بمساحة 139 فدانا كما يوجد مساحة 165 فدانا تابعة للإدارة المركزية للتقاوي بالإضافة لوجود برامج بحثية على المحاصيل المختلفة الصيفيه والشتوية.





وأضاف مدير المحطة انه يواجه مشاكل لصرف الاسمدة وتم الاتفاق مع وكيل الوزارة على حل هذه المشاكل وتيسير صرف السماد للمحطة.





وشملت الجولة المرور على محطة إنتاج التقاوي التابعة للإدارة العامة لانتاج التقاوي برفقة الدكتورة شيرين عوارة مدير عام ادارة انتاج التقاوي بالغربية وتم مناقشة أوضاع المحطة والأصناف المتاحة بها .





وأكدت دكتورة شيرين عوارة مدير عام انتاج التقاوي انه يتم حاليا اعداد وغربلة خام القمح لانتاج تقاوى القمح المزمع توزيعه فى الموسم الشتوى القادم.





وتم الإنتهاء من إعداد صنف قمح مصر ١ ويجرى حاليا غربله خام القمح صنف جيزه ١٧١وبعده صنف جيزه ١٦٨ ثم صنف سدس ١٤





يذكر ان المحطة يوجد بها منفذ لبيع تقاوى المحاصيل المختلفة للمزارعين وتوفر التقاوى لقطاع عريض من ساكنى المراكز المجاورة للجميزة.