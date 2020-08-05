ترامب: أوباما وبايدن تجسسا على حملتي الانتخابية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن قرب الكشف عن تجسس سلفه السابق باراك أوباما وحليفه المرشح للانتخابات الرئاسية جو بايدن على حملته الانتخابية.





وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أخبار مهمة.. تنكشف الجريمة السياسية في هذا القرن.. تجسس أوباما وبايدن بشكل غير قانوني على حملتي، قبل وبعد الانتخابات.. إنها خيانة".





جاء ذلك تعقيبا على تغريدة تتحدث عن حملة ترامب 2016، وكارتر بيج مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسياسة الخارجية الذي كان على علاقة مع روسيا خلال الحملة الرئاسية في 2016.





وكان المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن والرئيس السابق باراك أوباما كثف من هجماتهما على الرئيس دونالد ترامب.

وظهر الثنائي في وقت سابق في فيديو لأول اجتماع شخصي بينهما منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

