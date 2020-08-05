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مرأة

على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة زوجة خالد سليم فى عيد ميلادها

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:36 م
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
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هاجر هانئ
شاركت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم  متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع  تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بـ stories جديدة لها خلال تلقيها  العديد من رسائل تهنئة بمناسبة عيد ميلادها من قبل أصدقائها. 

تحرص زوجة خالد سليم على اتباع أحدث صيحات الموضة و اختيار ما يتناسب معها، حيث تعتمد على قطع الملابس التى تبرز أناقتها و ذوقها الرفيع فى اختيار الأزياء.

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تعتمد زوجة خالد سليم على الملابس العصرية ذات الألوان المبهجة مثل الأحمر و الأصفر و غيرها من الألوان التى تتناسب مع لون بشرتها، و تقوم بتنسيق قطع الإكسسوارات التي تزيد من أناقتها.

تفضل زوجة خالد سليم اختيار تسريحات الشعر و صيحات المكياج التى تبرز جمال ملامحها، كما تعتمد على الحقائب و الأحذية المتناسقة مع ملابسها ما يمنحها إطلالة متكاملة.

إليكم الصور...

على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة زوجة خالد سليم فى عيد ميلادها
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة زوجة خالد سليم فى عيد ميلادها
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة زوجة خالد سليم فى عيد ميلادها
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة زوجة خالد سليم فى عيد ميلادها
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة زوجة خالد سليم فى عيد ميلادها
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة زوجة خالد سليم فى عيد ميلادها
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة زوجة خالد سليم فى عيد ميلادها
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة زوجة خالد سليم فى عيد ميلادها
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة زوجة خالد سليم فى عيد ميلادها
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة زوجة خالد سليم فى عيد ميلادها
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة زوجة خالد سليم فى عيد ميلادها
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة زوجة خالد سليم فى عيد ميلادها
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة زوجة خالد سليم فى عيد ميلادها
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