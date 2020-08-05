على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة زوجة خالد سليم فى عيد ميلادها

شاركت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بـ stories جديدة لها خلال تلقيها العديد من رسائل تهنئة بمناسبة عيد ميلادها من قبل أصدقائها.
تحرص زوجة خالد سليم على اتباع أحدث صيحات الموضة و اختيار ما يتناسب معها، حيث تعتمد على قطع الملابس التى تبرز أناقتها و ذوقها الرفيع فى اختيار الأزياء.
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تعتمد زوجة خالد سليم على الملابس العصرية ذات الألوان المبهجة مثل الأحمر و الأصفر و غيرها من الألوان التى تتناسب مع لون بشرتها، و تقوم بتنسيق قطع الإكسسوارات التي تزيد من أناقتها.
تفضل زوجة خالد سليم اختيار تسريحات الشعر و صيحات المكياج التى تبرز جمال ملامحها، كما تعتمد على الحقائب و الأحذية المتناسقة مع ملابسها ما يمنحها إطلالة متكاملة.
إليكم الصور...