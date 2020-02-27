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مرأة

بـ الكاجوال.. زوجة خالد سليم تبهر متابعيها من باريس

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:41 م
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
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آلاء حسن
نشرت زوجة خالد سليم، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، بإطلالة كاجول رقيقة وأنيقة من باريس.

وظهرت زوجة خالد سليم، ببنطلون جلد أزرق وتوب أبيض وجاكيت يليق بإطلالتها، ونسقت شنطة كروس باللون الأسود، وانتعلت هاف بوت.

ولم تتكلف زوجة خالد سليم في اقتناء الإكسسورات واكتفت بخاتم رقيق، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها.

ووضعت زوجة خالد سليم، ميكب بالالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر، ونالت الإطلالة إعجاب متابعيها. 
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Be optimistic el gay a7la 💕

A post shared by Khairia Hesham Ali (@khairiaali) on

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