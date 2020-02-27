بـ الكاجوال.. زوجة خالد سليم تبهر متابعيها من باريس

نشرت زوجة خالد سليم، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، بإطلالة كاجول رقيقة وأنيقة من باريس.
وظهرت زوجة خالد سليم، ببنطلون جلد أزرق وتوب أبيض وجاكيت يليق بإطلالتها، ونسقت شنطة كروس باللون الأسود، وانتعلت هاف بوت.
ولم تتكلف زوجة خالد سليم في اقتناء الإكسسورات واكتفت بخاتم رقيق، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها.
ووضعت زوجة خالد سليم، ميكب بالالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر، ونالت الإطلالة إعجاب متابعيها.
وظهرت زوجة خالد سليم، ببنطلون جلد أزرق وتوب أبيض وجاكيت يليق بإطلالتها، ونسقت شنطة كروس باللون الأسود، وانتعلت هاف بوت.
ولم تتكلف زوجة خالد سليم في اقتناء الإكسسورات واكتفت بخاتم رقيق، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها.
ووضعت زوجة خالد سليم، ميكب بالالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر، ونالت الإطلالة إعجاب متابعيها.