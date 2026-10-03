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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

محمود الهواري: القضاء على أي مجتمع يبدأ بتغييب الوعي

محمود الهواري: القضاء على أي مجتمع يبدأ بتغييب وعيه
محمود الهواري: القضاء على أي مجتمع يبدأ بتغييب وعيه
محمد شحتة

عقد أعضاء وفد مجمع البحوث الإسلامية إلى محافظة سيناء مجموعة من اللقاءات بمساجد مدن المحافظة،  على هامش فعاليات الأسبوع الدعوي الثالث والعشرين بالمحافظة، حيث ألقى د. الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، كلمة بمسجد الرفاعي بالعريش.

ألقى الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العليا لشئون الدعوة بالمجمع، كلمة بمسجد النصر الإسلامي بالعريش، عقب صلاة العشاء، وذلك في إطار خطة المجمع بالتواصل المباشر مع المواطنين، وفي إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

سموم فكرية تفتك بالعقول

وقال د. محمود الهواري، خلال لقائه بمسجد الرفاعي، إن الإنسان قد يتحول عن أشرف أعماله إلى أقذر أعماله من خلال وقوعه في شبهة تؤثر في وعيه، نتيجة انخداعه بهذه الأفكار التي تعد بمثابة سموم فكرية تفتك بالعقول، مؤكدًا أن الحل في زمن الصخب أن يثبت الإنسان على الوعي، وأن يستخدم أدوات عصره فيما يحقق مقصد دينه من نفع في الدنيا والآخرة، لأن فقدان الوعي يحدث في المجتمع فتنا أخلاقية وفكرية ومجتمعية، والقضاء على أي مجتمع يبدأ بتغييب وعيه، فعندما يغيب الوعي تكثر الفتن، وعندما تكثر الفتن تعم بلواها ولا ينجو منها أحد، ومن ثم يجب الحفاظ على وعي المجتمع، لأن أساس استقرار أي مجتمع هو وعي أعضائه.

وأضاف أن الإيمان يقتضي تسليم الأمور لله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب المشروعة، محذرًا من التعالي بما ملك الإنسان أو ما وهبه الله من نعم، لأن ذلك خطر كبير، وقد حذر القرآن من أن ينسب الإنسان الفضل إلى نفسه دون قدرة الله سبحانه وتعالى، لما في ذلك من خطر على إيمانه، مبينا أن الغنى في النفس وليس فيما يملكه الإنسان في يده، وأن من أراد النجاة من فتن الدنيا والثبات على النعمة فعليه أن يدرك فضل الله عليه، وأن يلتزم بما يحقق له الاستقامة والثبات.

من جانبه، أكد د. حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العليا لشئون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، خلال لقائه بمسجد النصر الإسلامي، أهمية التواصل المباشر مع المواطنين، وبيان صحيح الدين، ومناقشة ما يثار من قضايا وأفكار، بما يسهم في بناء وعي ديني وفكري يحمي المجتمع من الفتن والشبهات، لهذا السبب يحرص علماء الأزهر على التواجد بين أبناء المجتمع في كل بقعة من بقاع مصر، لنشر العلم الصحيح وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، وتعزيز قدرة الشباب والمجتمع على التعامل الواعي مع ما يحي.

وبيَّن أن القيم الإسلامية تمثل صمام الأمان للمجتمع، لما تشكله من حصن منيع يحفظ تماسكه واستقراره، لذلك جاءت الشريعة الإسلامية بكثير من نصوصها متضمنة هذه القيم السمحة التي تقوم على العدل، ولا تعرف التفرقة أو التمييز، وإنما تحفظ للإنسان كرامته وحقوقه، ليجد نفسه في مجتمع تحيط به منظومة من القيم التي تصون علاقاته وتحمي تماسكه، وتعزز روح التعايش بين أفراده.

تأتي هذه اللقاءات في إطار فعاليات الأسبوع الدعوي الثالث والعشرين بجامعة العريش، الذي يقام تحت عنوان «انتصارات أكتوبر بين ركائز الإيمان وعزائم الرجال»، ضمن برنامج «منبر الوعي»، ويتناول عددًا من القضايا المرتبطة بالإيمان والوعي والانتماء والتخطيط ودور الشباب في صناعة النصر وحماية الوطن.

البحوث الإسلامية سيناء محمود الهواري الوعي وعي الشباب القضاء على الوعي

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