محافظ بيروت: خسائر الانفجار قد تصل إلى 15 مليار دولار

كشف مروان عبود، محافظ بيروت ، عن حجم الخسائر المتوقع لدولة لبنات بعد الانفجار الضخم الدي ضرب بيروت عصر امس الثلاثاء.





وأضاف "عبود"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "العربية الحدث"، مساء اليوم الأربعاء، أن الخسائر التي لحقت بالبلاد أكثر من المعلنة وقد تصل إلى 15 مليار دولار، مؤكدا أن انفجار مرفأ بيروت جعل نصف المدينة مدمرة بشكل جزئي أو كلي.





وتابع محافظ بيروت، أن الوضع صعب لغاية والانفجار كارثة بكل المقاييس، لافتا إلى أن كميات محدودة من القمح متوفرة وسنواجه أزمة غذائية دون تدخل خارجي.





وفي السياق نفسه أشار مروان عبود، محافظ بيروت، إلى أنه ينتظر صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق حول انفجار مرفأ بيروت.



