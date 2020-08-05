من غرفة العمليات.. فيفى عبده تحتفل بمولود ابنتها هنادى.. شاهد

نشرت النجمة فيفى عبده صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور انستجرام.





وظهرت فيفى عبده فى الصورة برفقة طبيب إبنتها معلنة عن وصول حفيد جديد لها .





و علقت فيفى عبده على الصورة قائلة :"الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات النهارده ربنا رزق بنتي هنادي وجوزها شادي بمولود جديد. انا بشكر دكتور شريف باشا سيف علي اهتمامه ببنتي ".









اقرأ أيضًا:





واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.





يُذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.



