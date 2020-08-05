AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عملات أثرية قادمة من روما.. صور

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:23 م
عملات أثرية
عملات أثرية
Advertisements
محمد يحيي ونورهان خفاجي
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي بمبني الركاب رقم 3 برئاسة مصطفي السيد، محاولة تهريب كميات من العملات المعدنية الأثرية والتاريخة، بحوزة راكب قادم علي خطوط شركة مصر للطيران من روما.

قال مصدر جمركي، في تصريحات له؛ إن الراكب إيطالي الجنسية وتم اكتشاف نحو 63 قطعة عملات أثرية تعود للعصور الرومانية والبيزنطية والعثمانية، كانت مخبأة داخل أمتعته الشخصية.

اقرأ أيضا:
تم تشكيل لجنة جمركية من "محمد عبد المنعم،عمرو عبد المنعم،مصطفي بحر" وتحرير محضر بالواقعة واخطار إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

 يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عملات أثرية قادمة من روما.. صور
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عملات أثرية قادمة من روما.. صور
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عملات أثرية قادمة من روما.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمارك سوهاج تحبط محاولة تهريب أدوية قادمة من الكويت

جمارك مطار القاهرة تضبط كتابا أثريا يحوي جزءا من التوراة مهربًا من بيروت.. صور

أهم الأخبار.. ميليشيات تركية تغادر ليبيا.. إصابة فنان مصري بكورونا.. 10 محظورات بموسم الحج

مطار القاهرة يستقبل 54 رحلة جوية.. ومغادرة 53 آخرين لوجهات مختلفة

ضبط عملات تذكارية للرئيس جمال عبدالناصر مع راكب مصري في مطار القاهرة.. صور

ماريجوانا بالمشروم.. جمارك المطار تحبط تهريب بذور مخدرات مع راكب نمساوي

ترشيحاتنا

اعترض على رغبة ترامب بفتح المدارس| فوتشي يكشف موعد الحصول على لقاح فعال لـ كورونا

ما بعد الكورونا.. 5 حيل لتقي نفسك من الأمراض وتعزز مناعتك

3 سيناريوهات تحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول خلال الميركاتو الصيفي

وزير تركي يستغل انفجار بيروت للترويج لحلم أردوغان المجنون

تورط تركيا في تفجير بيروت.. خبير يكشف بالأدلة الأسباب والدوافع

عمرو أديب يضرب بقوة بعد انفجار بيروت: مصر لا تخلط بين السياسة والدور الإنساني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. الكشف عن تويوتا برادو 2021.. صور

كاتي بيري تتصدر غلاف بيبول في شهور حملها.. صور

طريقة تحضير الرنجة .. وصفات شهية متنوعة