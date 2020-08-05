جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عملات أثرية قادمة من روما.. صور

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي بمبني الركاب رقم 3 برئاسة مصطفي السيد، محاولة تهريب كميات من العملات المعدنية الأثرية والتاريخة، بحوزة راكب قادم علي خطوط شركة مصر للطيران من روما.
قال مصدر جمركي، في تصريحات له؛ إن الراكب إيطالي الجنسية وتم اكتشاف نحو 63 قطعة عملات أثرية تعود للعصور الرومانية والبيزنطية والعثمانية، كانت مخبأة داخل أمتعته الشخصية.
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تم تشكيل لجنة جمركية من "محمد عبد المنعم،عمرو عبد المنعم،مصطفي بحر" وتحرير محضر بالواقعة واخطار إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
جمارك مطار القاهرة تضبط كتابا أثريا يحوي جزءا من التوراة مهربًا من بيروت.. صور
جمارك مطار القاهرة تضبط كتابا أثريا يحوي جزءا من التوراة مهربًا من بيروت.. صور
جمارك مطار القاهرة تضبط كتابا أثريا يحوي جزءا من التوراة مهربًا من بيروت.. صور
جمارك مطار القاهرة تضبط كتابا أثريا يحوي جزءا من التوراة مهربًا من بيروت.. صور
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.