شاهد .. لحظة انفجار شاحنة بأحد شوارع لندن

كشفت لقطات درامية لحظة اندلاع كرة نارية ضخمة في السماء، عندما انفجرت شاحنة صغيرة في أحد شوارع لندن بعد اشتعال أسطوانات الغاز المحملة بالشاحنة.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تظهر اللقطات لهيبًا ودخانًا يتدفق من السيارة قبل اندلاع حريق هائل أثناء انفجار الأسطوانات.

وأوضحت الصحيفة أن الانفجار ، لم يتسبب في إصابة أحد بسوء في شارع سكني في فيلثام ، غرب لندن ، لكن السيارة تركت حطامًا محترقًا.

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فيما انتشر رجال الشرطة ورجال الإطفاء والمسعفون في مكان الحادث.

وكتبت شرطة هونسلو على تويتر: "لحسن الحظ لم يصب أحد بجروح خطيرة ونجا سائق الشاحنة حيث اصيب بجروح طفيفة فقط".