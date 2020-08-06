كبير موظفي البيت الأبيض يكشف مفاجأة بشأن تصريحات ترامب عن انفجار بيروت

أكد كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن انفجار بيروت تتوافق مع تقارير استخباراتية حصل عليها الأخير بعد الحادث.





وقال "ميدوز"، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن ترامب اطلع على تقارير أولية تتوافق مع تصريحاته أمس بشأن انفجار مرفأ بيروت.





وكان ترامب تكهن أمس، الأربعاء، بأن انفجار بيروت يبدو وكأنه "اعتداء رهيب".





وأضاف "ترامب"، في تصريحات صحفية، أن خبراء وجنرالات عسكريين أمريكيين يرجحون أن ما حدث في بيروت؛ هو هجوم مدبر، أو انفجار قنبلة.





وأكد ميدوز أن ترامب أطلع الشعب الأمريكي على ما تم إطلاعه عليه على وجه اليقين بنسبة 100 ٪، مشيرا إلى أنه لا يزال العالم بحاجة إلى معرفة القصة الكاملة بشأن انفجار مرفأ بيروت.



