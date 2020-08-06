كبير موظفي البيت الأبيض يكشف مفاجأة بشأن تصريحات ترامب عن انفجار بيروت

أكد كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن انفجار بيروت تتوافق مع تقارير استخباراتية حصل عليها الأخير بعد الحادث.
وقال "ميدوز"، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن ترامب اطلع على تقارير أولية تتوافق مع تصريحاته أمس بشأن انفجار مرفأ بيروت.
وكان ترامب تكهن أمس، الأربعاء، بأن انفجار بيروت يبدو وكأنه "اعتداء رهيب".
وأضاف "ترامب"، في تصريحات صحفية، أن خبراء وجنرالات عسكريين أمريكيين يرجحون أن ما حدث في بيروت؛ هو هجوم مدبر، أو انفجار قنبلة.
وأكد ميدوز أن ترامب أطلع الشعب الأمريكي على ما تم إطلاعه عليه على وجه اليقين بنسبة 100 ٪، مشيرا إلى أنه لا يزال العالم بحاجة إلى معرفة القصة الكاملة بشأن انفجار مرفأ بيروت.
وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت، الثلاثاء، أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت ناجم عن تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 بالميناء منذ 6 سنوات.
وأعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الأربعاء، عن ارتفاع أعداد الضحايا والمصابين جراء الانفجار.
وقال حسن إن عدد الضحايا بلغ عددهم حتى الآن 135 قتيلا، حوالى 5 آلاف جريح وعشرات المفقودين.
يذكر أن الانفجار وقع قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005. وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت "مدينة منكوبة" ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ.
وفي وقت سابق من اليوم، كشف محافظ بيروت مروان عبود،، عن أن هناك تقريرا أمنيا منذ عام 2014 يحذر من وقوع انفجار في بيروت، بسبب مواد شديدة الانفجار محجوزة من قبل القضاء وموضوعة بطريقة لا تراعي السلامة العامة.