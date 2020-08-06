جميع اللاعبين تأثروا بإجازة كورونا.. عصام الحضري: لا تنتظروا كرة قدم مع عودة الدوري

أكد عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، دعمه لعودة النشاط الرياضي في مصر مرة أخرى بعد فترة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال الحضري في تصريحاته التلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار"، "أدعم فكرة عودة الدوري المصري والنشاط الرياضي، ولكن رسالتي للجماهير لا تنتظروا كرة قدم على الإطلاق، فجميع اللاعبين تأثروا سلبا من فترة التوقف بسبب فيروس كورونا".





وأضاف عصام الحضري، متحدثا عن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الحالي، "لا يمكن الحكم عليه في الوقت الحالي، والله يكون في عونه، فهو يعمل في ظروف صعبة خاصةً في ظل توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية، ولكني أطالب بدعم البدري، وعدم الهجوم عليه، ويجب الصبر للنهاية حتى نرى ما سيقدمه".





واختتم عصام الحضري، حديثه قائلًا "لا أعترف بفكرة التدريب عن طريق الفيديو كل هذا لا يهمني الأهم رؤيتي للاعب في الملعب والتدريبات العملية".