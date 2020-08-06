AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية والتاريخية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:47 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أحبطت جمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى السيد محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية والتاريخية.
وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم، أنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من روما، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 63 قطعة من العملات المعدنية التاريخية المشتبه في أثريتها.

وأضافت أنه تم انتداب لجنة من الوحدة الأثرية بمطار القاهرة للكشف على كافة العملات المضبوطة، فأفادت بأثرية العملات التي تعود للعصور البيزنطية والرومانية واليونانية والعثمانية وخضوعها لقانون حماية الآثار، كما أوصت بعرض بعض العملات التي تخص دولة تونس على السفارة التونسية لبيان مدى أثريتها .

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز كافة العملات الأثرية وعرض الراكب على النيابة المختصة بعد إخطار إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمارك سفاجا تحبط 4 محاولات تهريب هواتف محمولة ومستحضرات تجميل

جمارك سوهاج تحبط محاولة تهريب أدوية قادمة من الكويت

إحباط تهريب عملات أثرية مع راكب إيطالي في مطار القاهرة.. صور

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عملات أثرية قادمة من روما.. صور

ترشيحاتنا

الحلم أصبح حقيقة.. ولاية أمريكية تسمح بقيادة السيارات الطائرة على طرقها

تنسيق 2020.. المؤشرات الأولية لشعبة علمى علوم.. الطب 98.5%.. والأسنان 98.2%

عمرو أديب يضرب بقوة بعد انفجار بيروت: مصر لا تخلط بين السياسة والدور الإنساني

على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة زوجة خالد سليم فى عيد ميلادها

أفضلها زوتي الصينية .. تعرف على أرخص 5 سيارات هاتشباك للسيدات في مصر ..صور

عالم فيزياء يفجر مفاجأة عن انفجار بيروت: نترات الأمونيوم لا تنفجر من تلقاء نفسها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارت في الهواء.. شاهد سيارة تضرب امرأة وكلبها بقوة بعد خروجها عن السيطرة

في عيده الـ 16 بالأوبرا.. بلاك تيما بين التراث الغنائي النوبي والأعمال الموسيقية المعاصرة

شاهد سائح يحطم أصابع تمثال عمره ٢٠٠ عام.. وكورونا يكشفه.. فيديو