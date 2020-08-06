حمو بيكا يطرح أغنية إنجليزية جديدة.. شاهد البرومو

كشف مغنى المهرجانات حمو بيكا، عن مهرجان جديد من المقرر أن يطرحه في الفترة المقبلة، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب حمو بيكا "انتظروا.. مهرجان اي ميس يو فري هارت.. ابو ليله وبيكا وقدورة".

وكان تصدر حمو بيكا، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب ارتباط اسمه بحادث السيارة الذي وقع بالساحل الشمالي منذ يومين.

كان حادث تصادم وقع صباح الاثنين الماضي، بين عدد من السيارات في إحدى قرى الساحل الشمالي، بسبب تصادم سيارة مدير أعمال حمو بيكا بعدد من السيارات، ما أحدث تلفيات كبيرة في عدد من السيارات التي كانت متواجدة في مكان الحادث.

وقال حمو بيكا إن السيارة التي تصادمت ملك مدير أعماله، الذي أعطاها لصديق له لشراء بعض الأغراض، لكنه تفاجأ وهو في الفندق بأن السيارة تعرضت لحادث، ما جعله يتوجه إلى القرية بالساحل الشمالي للاطمئنان على المتواجدين في السيارة.



