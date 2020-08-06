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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 6 - 8 -2020 والقنوات الناقلة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:31 ص
روما الايطالي
روما الايطالي
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم، الخميس 6-8-2020، عدد من المواجهات في بعض الدوريات، أبرزها العودة المنتظرة، للدوري الأوروبي، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. 

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي 

فريق إشبيلية الإسبانى X  فريق روما الإيطالي – 6:55  مساء –  beIN Sports HD 1       
فريق باير ليفركوزن الألمانى X  فريق رينجرز الاسكتلندى - 6:55  مساء –  beIN Sports HD 2      
فريق بازل السويسرى X  فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني – 9:00  مساء –  beIN Sports HD 2
فريق وولفرهامبتون الإنجليزى X فريق أولمبياكوس اليوناني - 9:00  مساء –  beIN Sports HD 1       

مواعيد مباريات الدوري المغربي 

فريق نهضة بركان X فريق الوداد البيضاوى – 11:00  مساءا –  Arryadia live HD

مواعيد مباريات الدوري المصري 

فريق الزمالك X فريق المصرى البورسعيدى – 8:00 مساء –  أون تايم سبورت

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