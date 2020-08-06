مواعيد مباريات اليوم الخميس 6 - 8 -2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الخميس 6-8-2020، عدد من المواجهات في بعض الدوريات، أبرزها العودة المنتظرة، للدوري الأوروبي، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



