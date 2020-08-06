مواعيد مباريات اليوم الخميس 6 - 8 -2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الخميس 6-8-2020، عدد من المواجهات في بعض الدوريات، أبرزها العودة المنتظرة، للدوري الأوروبي، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي
فريق إشبيلية الإسبانى X فريق روما الإيطالي – 6:55 مساء – beIN Sports HD 1
فريق باير ليفركوزن الألمانى X فريق رينجرز الاسكتلندى - 6:55 مساء – beIN Sports HD 2
فريق بازل السويسرى X فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني – 9:00 مساء – beIN Sports HD 2
فريق وولفرهامبتون الإنجليزى X فريق أولمبياكوس اليوناني - 9:00 مساء – beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري المغربي
فريق نهضة بركان X فريق الوداد البيضاوى – 11:00 مساءا – Arryadia live HD
مواعيد مباريات الدوري المصري
فريق الزمالك X فريق المصرى البورسعيدى – 8:00 مساء – أون تايم سبورت